Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники среди сотрудников, сообщает 24 Канал. Напомним, что миллиардер возглавляет новый Департамент правительственной эффективности (DOGE).

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Что известно об увольнении сотрудников Института мира

Сотрудники Института мира США рассказали, что уволили почти весь персонал штаб-квартиры USIP, это около от 200 до 300 человек. Части уволенных предложили выходное пособие и дополнительный месяц медицинского страхования в обмен на отказ от права подавать иски в суд.

По данным WP, в случае отказа они потеряют все льготы. Увольнение произошло поздно вечером в пятницу, 28 марта, менее чем через две недели после того, как принудительно отстранила президента организации, финансируемой Конгрессом, и назначила на его место миллиардера Илона Маска.

Президент Дональд Трамп предоставил Маску, самому богатому человеку мира, широкие полномочия по сокращению федеральных расходов и увольнению десятков тысяч государственных служащих – действия, которые сейчас оспариваются по меньшей мере в 10 судебных делах,

– говорится в статье.

Представителей DOGE сначала пытались убедить в том, что, будучи зарегистрированной некоммерческой организацией, их персонал и программы не подлежат влиянию кампании Маска. USIP и члены уволенного правления подали иск в суд против DOGE, Трампа и его администрации.

По их мнению, исполнительная власть не имела полномочий увольнять руководство и персонал, поскольку он был создан законодательной властью. Иск также касается конфискации здания штаб-квартиры, которая находится в частной собственности. Заседания по делу запланированы на апрель.

"Электронные письма об увольнении изобиловали ошибками – имена сотрудников, месяц апрель и даже название института были написаны с ошибками – красноречивый признак поспешного и бессистемного характера операции, сказал один уволенный сотрудник", – добавляет издание.