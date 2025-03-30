Про це пише The Washington Post, посилаючись на джерелах серед співробітників, повідомляє 24 Канал. Нагадаємо, що мільярдер очолює новий Департамент урядової ефективності (DOGE).

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Що відомо про звільнення співробітників Інституту миру

Співробітники Інституту миру США розповіли, що звільнили майже весь персонал штаб-квартири USIP, це близько від 200 до 300 осіб. Частині звільнених запропонували вихідну допомогу та додатковий місяць медичного страхування в обмін на відмову від права подавати позови до суду.

За даними WP, у разі відмови вони втратять усі пільги. Звільнення сталося пізно ввечері в п'ятницю, 28 березня, менш ніж через два тижні після того, як примусово усунула президента організації, що фінансується Конгресом, і призначила на його місце мільярдера Ілона Маска.

Президент Дональд Трамп надав Маску, найбагатшій людині світу, широкі повноваження щодо скорочення федеральних витрат і звільнення десятків тисяч державних службовців – дії, які зараз оскаржуються щонайменше в 10 судових справах,

– ідеться у статті.

Представників DOGE спершу намагалися переконати у тому, що, будучи зареєстрованою некомерційною організацією, їхній персонал і програми не підлягають впливу кампанії Маска. USIP та члени звільненого правління подали позов до суду проти DOGE, Трампа та його адміністрації.

На їхню думку, виконавча влада не мала повноважень звільняти керівництво та персонал, оскільки він був створений законодавчою владою. Позов також стосується конфіскації будівлі штаб-квартири, яка перебуває у приватній власності. Засідання у справі заплановані на квітень.

"Електронні листи про звільнення рясніли помилками – імена співробітників, місяць квітень і навіть назва інституту були написані з помилками – промовиста ознака поспішного і безсистемного характеру операції, сказав один звільнений співробітник", – додає видання.