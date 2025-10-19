Журналістка NBC News показала президенту України графік, де показано як змінювалася частота і масштабність російських атак після приходу до влади Трампа. Із січня 2025 року росіяни лише нарощували удари по Україні. Зеленського спитали, чому так відбувалося, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський готовий приєднатися до Путіна і Трампа в Будапешті: головні заяви для ЗМІ

Чи Трамп причетний до зростання атак Росії на Україну?

Президент заявив, що посилення російських атак на Україну не пов'язане із приходом до влади Трампа. Окупанти збільшили свої можливості, оскільки вони вкладають багато грошей у виробництво зброї та мають допомогу з Північної Кореї, з Китаю та Ірану.

Є багато причин, чому атаки Росії на Україну зросли. Але усе це показує одну річ – Путін не хоче зупиняти війну,

– підсумував Зеленський.

Як змінювався масштаб атак Росії на Україну після перемоги Трампа на виборах / Скриншот

Нагадаємо, що чи не кожна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна завершувалася масованим обстрілом України. Американський лідер був навіть змушений визнати, що на словах диктатор говорить одне, а на ділі – робить інше.

Які ще заяви зробив Зеленський в інтерв'ю для NBC News?