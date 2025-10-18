Зеленський зазначив, що розраховує на продовження діалогу щодо далекобійних ракет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Зеленського для NBC News.

Що Трамп сказав Зеленському про "Томагавки"?

Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але на сьогоднішній день не сказав і "так",

– каже Зеленський.

Зеленський додав, що сподівається на продовження переговорів щодо питання далекобійних ракет.

"Ми використовуємо тисячі далекобійних дронів українського виробництва для ураження військових цілей. Але Росія використовує не тільки дрони іранського виробництва і їхнього власного виробництва…, але також ракети російського виробництва і далекобійні ракети північнокорейського виробництва. Це дуже складно – оперувати лише українськими дронами. Нам потрібні далекобійні Tomahawk і схожа зброя, яку мають США, щоб здійснювати комбіновані атаки, як це робить Росія", – пояснив президент України.

Зеленський також зауважив, що наявність Tomahawk у ЗСУ становитиме реальну загрозу для Володимира Путіна.

"Я думаю, що Путін боїться, що США нададуть нам ракети Tomahawk. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо", – підкреслив він.

Водночас NBC News зазначає, що повернення до України без домовленості про ракети Tomahawk "ймовірно спонукає критиків Зеленського запитати, навіщо він взагалі приїжджав до США".

Що заявив Трамп про "Томагавки"?