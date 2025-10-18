Щодо цього питання вже триває робота, передає 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського.
Дивіться також Трамп не має наміру надати Tomahawk Україні: в Axios розкрили, що він сказав Зеленському
Що сказав Зеленський про дрони для США?
За словами президента, американська та українська команди вже працюють з питання дронів.
Ми відкриті до обговорення. Я вважаю, що США отримають певні типи безпілотників,
– зазначив президент.
Які ще заяви зробив Зеленський після зустрічі з Трампом?
Після зустрічі з Трампом Зеленський розповів, що розмова тривала понад дві години. Вона була "предметною" та тою, яка "може реально наблизити завершення цієї війни". За його словами, разом з президентом США вони обговорили позиції ЗСУ на полі бою, далекобійність та ППО, а також дипломатичні перспективи.
Зеленський підтримав пропозицію Трампа про необхідність зупинитися на нинішніх позиціях України та Росії на фронті як основи для старту мирних переговорів. Водночас наголосив, що подальший розвиток подій залежить від рішень та кроків російського диктатора Володимира Путіна.
Український президент додав, що Трамп має шанс закінчити війну. Він показав, як може керувати припиненням вогню на Близькому Сході й може зробити це в Україні. На думку Зеленського, це великий шанс для нашої держави.