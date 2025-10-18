Щодо цього питання вже триває робота, передає 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського.

Що сказав Зеленський про дрони для США?

За словами президента, американська та українська команди вже працюють з питання дронів.

Ми відкриті до обговорення. Я вважаю, що США отримають певні типи безпілотників,

– зазначив президент.

Які ще заяви зробив Зеленський після зустрічі з Трампом?