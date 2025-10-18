По этому вопросу уже идет работа, передает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского.
Что сказал Зеленский о дронах для США?
По словам президента, американская и украинская команды уже работают по вопросу дронов.
Мы открыты к обсуждению. Я считаю, что США получат определенные типы беспилотников,
– отметил президент.
Какие еще заявления сделал Зеленский после встречи с Трампом?
После встречи с Трампом Зеленский рассказал, что разговор длился более двух часов. Он был "предметным" и таким, который "может реально приблизить завершение этой войны". По его словам, вместе с президентом США они обсудили позиции ВСУ на поле боя, дальнобойность и ПВО, а также дипломатические перспективы.
Зеленский поддержал предложение Трампа о необходимости остановиться на нынешних позициях Украины и России на фронте как основы для старта мирных переговоров. В то же время отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от решений и шагов российского диктатора Владимира Путина.
Украинский президент добавил, что Трамп имеет шанс закончить войну. Он показал, как может управлять прекращением огня на Ближнем Востоке и может сделать это в Украине. По мнению Зеленского, это большой шанс для нашего государства.