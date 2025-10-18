По этому вопросу уже идет работа, передает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского.

Что сказал Зеленский о дронах для США?

По словам президента, американская и украинская команды уже работают по вопросу дронов.

Мы открыты к обсуждению. Я считаю, что США получат определенные типы беспилотников,

– отметил президент.

Какие еще заявления сделал Зеленский после встречи с Трампом?