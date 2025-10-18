Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что Трамп сказал Зеленскому?

Президент США четко дал понять, что его приоритетом теперь является дипломатия, и предоставление Tomahawk может ее подорвать. Об этом заявили два источника, информированных о встрече американского и украинского политиков в пятницу, 17 октября.

Встреча завершилась внезапно после 2,5 часов, когда американский лидер заявил: "думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе". Трамп, вероятно, имел в виду запланированные переговоры между США и Россией. Кроме того, один из источников описал встречу как непростую, а другой просто сказал, что было плохо.

Трамп сделал несколько сильных заявлений во время встречи, и в некоторых моментах стало немного эмоционально,

– объяснил источник.

Американский лидер, в частности, рассказал Зеленскому о телефонном разговоре с Путиным. Он подчеркнул, что нынешнее предложение США по дипломатическому решению заключается в завершении войны с замораживанием линии фронта на текущих позициях.

Зеленский сразу после встречи с Трампом провел конференц-звонок с европейскими лидерами. Они вскоре начали выдавать скоординированные заявления в поддержку Украины, что является четким сигналом, что встреча с Трампом не увенчалась успехом.

Никто не кричал, но Трамп был жестким,

– заявил другой источник.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак накануне встречи рассказывал, что приоритетом Зеленского во время визита было получить от Трампа обязательства не только по Tomahawk, но и по ряду других систем вооружений, к которым стремится Украина. Впрочем, Трамп таких обязательств не дал.

Один из чиновников считает, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина якобы стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен потенциальными потерями во время предстоящей суровой зимы.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?