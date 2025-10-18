Поэтому есть два варианта, как могут развиваться события по предоставлению Украине ракет Tomahawk. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко.
Какое решение может принять Трамп?
Владимир Огрызко отметил, что все, что происходило с риторикой США за последнее время, демонстрировало, что Украина может получить ракеты Tomahawk. Это и заявления самого Трампа, и его представителей.
С другой стороны, для Трампа очень важны экономические связи с Россией, ведь там абсолютно нет конкуренции. Если Путин сделает президенту США какое-то выгодное предложение, то нельзя исключать, что он согласится.
В таком случае есть угроза, что Трамп может резко изменить позицию. Мы сейчас не знаем деталей этого разговора, который состоялся между Трампом и Путиным, что ему в очередной раз наговорил этот военный преступник. Я могу предположить, учитывая его способность льстить Трампу, что он снова что-то наобещал,
– сказал дипломат.
Однако по состоянию на сейчас в Белом доме не делали заявлений о том, что довольны разговором с Путиным. Важно, что предложил кремлевский диктатор Трампу, как это повлияет на решение по Tomahawk. Однако реальными могут быть оба варианта развития событий.
Встреча Зеленского и Трампа: главное
Владимир Зеленский во время встречи 17 октября предложил выгодную сделку Дональду Трампу. Президент Украины предположил, что Киев может предоставить США "тысячи дронов", если Вашингтон позволит им использовать ракеты Tomahawk.
Кроме того, по словам украинского лидера, Украина готова сотрудничать с американским производством, в частности, развивать совместные мощности. На вопрос, интересует ли его эта сделка, Трамп ответил утвердительно.
Заметим, что 16 октября Трамп провел долгий разговор с Путиным. Известно, что телефонный звонок длился около 2 часов. В Белом доме заявили, что разговор был продуктивным.