Тому є два варіанти, які можуть розвиватися події щодо надання Україні ракет Tomahawk. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко.
До теми Дзвінок Путіна змінює все: для чого Зеленський їде до Трампа та чи отримає Україна Tomahawk
Яке рішення може прийняти Трамп?
Володимир Огризко зазначив, що усе, що відбувалося з риторикою США за останній час, демонструвало, що Україна може отримати ракети Tomahawk. Це і заяви самого Трампа, і його представників.
З іншого боку, для Трампа дуже важливі економічні зв'язки з Росією, адже там абсолютно немає конкуренції. Якщо Путін зробить президенту США якусь вигідну пропозицію, то не можна виключати, що він погодиться.
У такому випадку є загроза, що Трамп може різко змінити позицію. Ми зараз не знаємо деталей цієї розмови, яка відбулася між Трампом і Путіним, що йому вчергове наговорив цей воєнний злочинець. Я можу припустити, враховуючи його здібність улещувати Трампа, що він знову щось наобіцяв,
– сказав дипломат.
Однак станом на зараз у Білому домі не робили заяв про те, що задоволені розмовою з Путіним. Важливо, що запропонував кремлівський диктатор Трампу, як це вплине на рішення щодо Tomahawk. Однак реальними можуть бути обидва варіанти розвитку подій.
Зустріч Зеленського та Трампа: головне
Володимир Зеленський під час зустрічі 17 жовтня запропонував вигідну угоду Дональду Трампу. Президент України припустив, що Київ може надати США "тисячі дронів", якщо Вашингтон дозволить їм використовувати ракети Tomahawk.
Крім того, за словами українського лідера, Україна готова співпрацювати з американським виробництвом, зокрема, розвивати спільні потужності. На запитання, чи цікавить його ця угода, Трамп відповів ствердно.
Зауважимо, що 16 жовтня Трамп провів довгу розмову з Путіним. Відомо, що телефонний дзвінок тривав близько 2 годин. У Білому домі заявили, що розмова була продуктивною.