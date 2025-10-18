Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.
Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна
Що Трамп сказав Зеленському?
Президент США чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом тепер є дипломатія, і надання Tomahawk може її підірвати. Про це заявили двоє джерел, поінформованих про зустріч американського та українського політиків у п'ятницю, 17 жовтня.
Зустріч завершилася раптово після 2,5 годин, коли американський лідер заявив: "гадаю, ми закінчили. Подивимося, що станеться наступного тижня". Трамп, імовірно, мав на увазі заплановані переговори між США та Росією. Крім того, одне з джерел описало зустріч як непросту, а інше просто сказало, що було погано.
Трамп зробив кілька сильних заяв під час зустрічі, і в деяких моментах стало трохи емоційно,
– пояснило джерело.
Американський лідер, зокрема, розповів Зеленському про телефонну розмову з Путіним. Він наголосив, що нинішня пропозиція США щодо дипломатичного розв'язання полягає в завершенні війни з замороженням лінії фронту на поточних позиціях.
Зеленський одразу після зустрічі з Трампом провів конференц-дзвінок з європейськими лідерами. Вони невдовзі почали видавати скоординовані заяви на підтримку України, що є чітким сигналом, що зустріч з Трампом не увінчалася успіхом.
Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким,
– заявило інше джерело.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак напередодні зустрічі розповідав, що пріоритетом Зеленського під час візиту було отримати від Трампа зобов’язання не лише щодо Tomahawk, а й щодо низки інших систем озброєнь, яких прагне Україна. Втім, Трамп таких зобов'язань не дав.
Один з посадовців вважає, що у Трампа склалося враження, що Україна нібито прагне ескалації та затягування конфлікту, і він стурбований потенційними втратами під час майбутньої суворої зими.
Чи отримає Україна ракети Tomahawk?
До слова, в ефірі 24 Каналу дипломат Володимир Огризко зазначив, що усе, що відбувалося з риторикою США за останній час, демонструвало, що Україна може отримати ракети Tomahawk.
Водночас для Трампа дуже важливі економічні зв'язки з Росією, адже там абсолютно немає конкуренції. Якщо Путін зробить президенту США якусь вигідну пропозицію, то не можна виключати, що він погодиться.
Своєю чергою, Володимир Зеленський заявляв, що обговорив з Дональдом Трампом 17 жовтня далекобійне озброєння, яке США могло б надати Україні, проте результати цієї дискусії президенти вирішили не повідомляти.