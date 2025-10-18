Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.

Що Трамп сказав Зеленському?

Президент США чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом тепер є дипломатія, і надання Tomahawk може її підірвати. Про це заявили двоє джерел, поінформованих про зустріч американського та українського політиків у п'ятницю, 17 жовтня.

Зустріч завершилася раптово після 2,5 годин, коли американський лідер заявив: "гадаю, ми закінчили. Подивимося, що станеться наступного тижня". Трамп, імовірно, мав на увазі заплановані переговори між США та Росією. Крім того, одне з джерел описало зустріч як непросту, а інше просто сказало, що було погано.

Трамп зробив кілька сильних заяв під час зустрічі, і в деяких моментах стало трохи емоційно,

– пояснило джерело.

Американський лідер, зокрема, розповів Зеленському про телефонну розмову з Путіним. Він наголосив, що нинішня пропозиція США щодо дипломатичного розв'язання полягає в завершенні війни з замороженням лінії фронту на поточних позиціях.

Зеленський одразу після зустрічі з Трампом провів конференц-дзвінок з європейськими лідерами. Вони невдовзі почали видавати скоординовані заяви на підтримку України, що є чітким сигналом, що зустріч з Трампом не увінчалася успіхом.

Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким,

– заявило інше джерело.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак напередодні зустрічі розповідав, що пріоритетом Зеленського під час візиту було отримати від Трампа зобов’язання не лише щодо Tomahawk, а й щодо низки інших систем озброєнь, яких прагне Україна. Втім, Трамп таких зобов'язань не дав.

Один з посадовців вважає, що у Трампа склалося враження, що Україна нібито прагне ескалації та затягування конфлікту, і він стурбований потенційними втратами під час майбутньої суворої зими.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?