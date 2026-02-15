Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Даші Бьорнс, яка, до речі, народилася в Україні. Її проєкт The Conversation виходить у рамках Politico.

До теми Республіканець пояснив, чому Трамп тисне на Зеленського через вибори і чим це закінчиться

Чому українці не хочуть виборів зараз?

За словами Зеленського, абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів.

90 відсотків зараз проти виборів, 90 відсотків України. Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90 відсотків проти,

– навів дані лідер держави.

Він пояснив: люди розуміють, що вибори під час війни – "це жахливо". Не зрозуміло, як зможуть голосувати солдати, які на фронті, – але ж треба вислухати захисників.

Не зрозуміло, як зможуть голосувати 8 мільйонів людей, які перебувають за кордоном. Але вони також мають обрати президента.

Зеленський слушно зауважив, що йдеться не тільки про президентські вибори, але й про парламентські та місцеві. Тобто в Україні має відбутися багато різних виборів.

Президент висловився: якщо Україна зможе провести вибори, то це означатиме, що безпекова ситуація більш-менш прийнятна.

Якщо президент Трамп (я думаю, що він може) змусить Путіна оголосити перемир'я на два-три місяці, ми проведемо вибори,

– констатував гарант.

Важливо! Тиск на Україну щодо виборів вигідний Росії. Адже так можна спробувати продавити власні інтереси.



Наприклад, заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін цинічно висловився щодо можливого проведення виборів в Україні. Мовляв, Росія зупинить вогонь, але до цього слід "запровадити в Києві зовнішнє управління під егідою ООН".

Що ще говорив Зеленський про вибори?

Це заява Зеленського майже не містить нової інформації – хіба що відсоток людей, які проти виборів, і прохання натиснути на Путіна. Президент України досить часто говорив, що вибори під час війни неможливі.

Але днями він потролив росіян, використавши тему припинення вогню на час волевиявлення. Зеленський натякнув, що справжні, справедливі вибори в Росії були дуже давно. Тож якщо росіяни хочуть обрати собі нового президента, Україна готова припинити вогонь.

Чи справді так складно провести вибори під час війни?

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, які проблеми можуть виникнути, якщо погодитися на вимоги Трампа.

По-перше, слід актуалізувати списки виборців – багато хто переїхав в іншу область або за кордон. Ті, хто за кордоном, можуть не встигнути проголосувати, як це часом бувало до війни. А як організувати виборчі дільниці військовим – неясно.

Тобто за будь-яких варіантів можна поставити результати проведених виборів під велике питання.