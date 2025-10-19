Журналистка NBC News показала президенту Украины график, где показано как менялась частота и масштабность российских атак после прихода к власти Трампа. С января 2025 года россияне только наращивали удары по Украине. Зеленского спросили, почему так происходило, передает 24 Канал.
Причастен ли Трамп к росту атак России на Украину?
Президент заявил, что усиление российских атак на Украину не связано с приходом к власти Трампа. Оккупанты увеличили свои возможности, поскольку они вкладывают много денег в производство оружия и имеют помощь из Северной Кореи, из Китая и Ирана.
Есть много причин, почему атаки России на Украину выросли. Но все это показывает одну вещь – Путин не хочет останавливать войну,
– подытожил Зеленский.
Как менялся масштаб атак России на Украину после победы Трампа на выборах / Скриншот
Напомним, что едва ли не каждый разговор Дональда Трампа и Владимира Путина завершался массированным обстрелом Украины. Американский лидер был даже вынужден признать, что на словах диктатор говорит одно, а на деле – делает другое.
Какие еще заявления сделал Зеленский в интервью для NBC News?
- По словам Зеленского, Дональд Трамп ни согласился, ни отказал Украине в передаче "Томагавков". Президент считает, что эти ракеты должны стать частью давления на Россию.
- Зеленский заявил, что не знает, повлиял ли разговор Трампа с Путиным на его позицию по Tomahawk.
- Украинский лидер объяснил видение Трампа завершения войны в Украине. Американский президент настаивает на прекращении огня и замораживании конфликта на линии соприкосновения. В то же время Зеленский отметил, что речь не идет о том, чтобы отдавать Путину какие-то территории дополнительно, чтобы он остановил войну.