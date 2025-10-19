Журналистка NBC News показала президенту Украины график, где показано как менялась частота и масштабность российских атак после прихода к власти Трампа. С января 2025 года россияне только наращивали удары по Украине. Зеленского спросили, почему так происходило, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский готов присоединиться к Путину и Трампу в Будапеште: главные заявления для СМИ

Причастен ли Трамп к росту атак России на Украину?

Президент заявил, что усиление российских атак на Украину не связано с приходом к власти Трампа. Оккупанты увеличили свои возможности, поскольку они вкладывают много денег в производство оружия и имеют помощь из Северной Кореи, из Китая и Ирана.

Есть много причин, почему атаки России на Украину выросли. Но все это показывает одну вещь – Путин не хочет останавливать войну,

– подытожил Зеленский.

Как менялся масштаб атак России на Украину после победы Трампа на выборах / Скриншот

Напомним, что едва ли не каждый разговор Дональда Трампа и Владимира Путина завершался массированным обстрелом Украины. Американский лидер был даже вынужден признать, что на словах диктатор говорит одно, а на деле – делает другое.

Какие еще заявления сделал Зеленский в интервью для NBC News?