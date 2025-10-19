Владимир Зеленский объяснил, как следует понимать публичный месседж президента США относительно войны в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на интервью политика для NBC News.

К чему призывает Трамп Украину и Россию?

Зеленский отметил, что позиция американского лидера заключается в том, что нужно закончить войну. По мнению Трампа, надо заморозить боевые действия на линии соприкосновения.

В то же время, по словам украинского политика, речь не идет о том, чтобы отдавать Путину дополнительно то, что он хочет.

Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы остались, а не давать что-то дополнительное Путину,

– сказал президент.

Что этому предшествовало?