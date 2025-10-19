Владимир Зеленский объяснил, как следует понимать публичный месседж президента США относительно войны в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на интервью политика для NBC News.
К чему призывает Трамп Украину и Россию?
Зеленский отметил, что позиция американского лидера заключается в том, что нужно закончить войну. По мнению Трампа, надо заморозить боевые действия на линии соприкосновения.
В то же время, по словам украинского политика, речь не идет о том, чтобы отдавать Путину дополнительно то, что он хочет.
Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы остались, а не давать что-то дополнительное Путину,
– сказал президент.
Что этому предшествовало?
- 16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор – первый за два месяца. После этого разговора риторика президента США в очередной раз изменилась. Он заявил, что российский диктатор якобы хочет окончания войны, а также отказал от передачи "Томагавков" Украине. Кроме того, политик отложил введение вторичных санкций против России.
- На следующий день Трамп встретился с Зеленским. По данным СМИ, их переговоры были жесткими и эмоциональными. И прошли совсем не так, как того ожидал украинский лидер.
- По данным медиа, во время звонка Трампу Путин якобы выдвинул условие для прекращения войны. Диктатор хочет "обменять" Донбасс на оккупированные части Запорожья и Херсонщины.
- После появления этой информации в СМИ Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором отметил, что Украина ничего не будет дарить врагу.