Володимир Зеленський пояснив, як варто розуміти публічний месендж президента США щодо війни в Україні, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю політика для NBC News.
Дивіться також Є лише одне складне питання: аналітик припустив, як Путін може потрапити в Угорщину
До чого закликає Трамп Україну і Росію?
Зеленський наголосив, що позиція американського лідера полягає у тому, що потрібно закінчити війну. На думку Трампа, треба заморозити бойові дії на лінії зіткнення.
Водночас, за словами українського політика, не йдеться про те, щоб віддавати Путіну додатково те, що він хоче.
Якщо ми хочемо зупинити цю війну та терміново та дипломатичним шляхом перейти до мирних переговорів, нам потрібно залишатися там, де ми залишилися, а не давати щось додаткове Путіну,
– сказав президент.
Що цьому передувало?
16 жовтня Володимир Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову – першу за два місяці. Після цієї розмови риторика президента США вкотре змінилася. Він заявив, що російський диктатор нібито хоче закінчення війни, а також відмовив Україні від передачі "Томагавків". Крім того, політик відклав запровадження вторинних санкцій проти Росії.
Наступного дня Трамп зустрівся із Зеленським. За даними ЗМІ, їхні переговори були жорсткими та емоційними. І пройшли зовсім не так, як того очікував український лідер.
За даними медіа, під час дзвінка Трампу Путін нібито висунув умову для припинення війни. Диктатор хоче "обміняти" Донбас на окуповані частини Запоріжжя та Херсонщини.
Після появи цієї інформації у ЗМІ Володимир Зеленський виступив зі зверненням, у якому наголосив, що Україна нічого не даруватиме ворогові.