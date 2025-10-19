Володимир Зеленський пояснив, як варто розуміти публічний месендж президента США щодо війни в Україні, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю політика для NBC News.

До чого закликає Трамп Україну і Росію?

Зеленський наголосив, що позиція американського лідера полягає у тому, що потрібно закінчити війну. На думку Трампа, треба заморозити бойові дії на лінії зіткнення.

Водночас, за словами українського політика, не йдеться про те, щоб віддавати Путіну додатково те, що він хоче.

Якщо ми хочемо зупинити цю війну та терміново та дипломатичним шляхом перейти до мирних переговорів, нам потрібно залишатися там, де ми залишилися, а не давати щось додаткове Путіну,

– сказав президент.

Що цьому передувало?