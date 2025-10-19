Таку думку в етері 24 Каналу висловив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, підкресливши, що американському президенту першочергово потрібен не результат, а гарна медійна картинка і гучні заяви.

Зустріч Путіна і Трампа: НАТО і ЄС показують слабкість

Бронжуков припустив, що Трамп і Путін полетять в Угорщину й тим самим зроблять місцевому диктатору Орбану великий "пас", бо у наступному році в цій країні пройдуть вибори. Він зазначив, що в того є реальний конкурент – політик Петер Мадяр, який має чималі рейтинги.

Тож, на думку аналітика, проведення зустрічі саме в Будапешті може стати політичним дивідендом для угорського прем'єра Орбана, щоб той потім на виборах міг спекулювати своєю роллю в переговорному процесі. Крім того, піарити свою політичну вагу, яка дозволила йому налагодити місток між Росією та США.

Аналітик висловив сумнів, що добиратися до Угорщини російський диктатор буде через Польщу, оскільки це країна НАТО зі зрозумілою антиросійською політикою. Тому, за його переконанням, Путін полетить через нейтральні води, частково перетинатиме Туреччину, Чорногорію та Сербію.

"Якщо в цілому говорити про сам Будапешт, то це знову тріумф Путіна. Це чергова легалізація руками американського лідера кремлівського міжнародного злочинця. Очевидно, що він полетить. Тут питання в тому, а яка реакція з боку НАТО? Вони там начебто висловили своє занепокоєння, що не погоджуються з цим, але НАТО нині доволі формальна організація", – озвучив Бронжуков.

Він вважає, що Альянс має вкрай обмежені можливості політичного впливу. Адже є Трамп, який диктує порядок денний. Говорячи про Європейський Союз, аналітик зауважив на тому, що мають виникати питання у Брюсселя, Берліна, Парижа щодо того, чи консультувався хтось з ними стосовно проведення такої зустрічі на території країни, яка є членом ЄС (Угорщина).

Відповідь доволі очевидна – ні. Що Трамп, що Путін не сприймають європейських політиків, як реальний голос, до якого треба дослухатись. Тут треба ставити питання не до американського лідера, а до самих європейців. Що вони робили три з половиною роки? Процес суб'єктивізації в Європі відбувався доволі слабко,

– наголосив Бронжуков.

Заступник директора аналітичного центру "Політика" зауважив на тому, що Україні хотілося б, аби голос Європи лунав гучніше, щоб європейці більше вкладалися в колективну безпеку, щоб коли російські винищувачі чи дрони порушують їхній повітряний простір – вони збивали їх. Сьогодні, з його слів, європейці виглядають, наче страуси, які сховали голови у пісок, а потім не розуміють, чому вони не в колі тих, хто ухвалює рішення.

"Для Європи такий ляпас з боку США і Росії – це черговий привід замислитись над тим, аби почати змінюватись, робити політичні реформи, які давним-давно назріли. Тому що Орбан, Фіцо та ще певні політики, які сидять на російській зарплаті – розвалюють ЄС зсередини", – підсумував аналітик.

Як Путін добиратиметься до Угорщини?