Такое мнение в эфире 24 Канала высказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, подчеркнув, что американскому президенту в первую очередь нужен не результат, а хорошая медийная картинка и громкие заявления.

Встреча Путина и Трампа: НАТО и ЕС показывают слабость

Бронжуков предположил, что Трамп и Путин полетят в Венгрию и тем самым сделают местному диктатору Орбану большой "пас", потому что в следующем году в этой стране пройдут выборы. Он отметил, что у того есть реальный конкурент – политик Петер Мадьяр, который имеет немалые рейтинги.

Поэтому, по мнению аналитика, проведение встречи именно в Будапеште может стать политическим дивидендом для венгерского премьера Орбана, чтобы тот потом на выборах мог спекулировать своей ролью в переговорном процессе. Кроме того, пиарить свой политический вес, который позволил ему наладить мостик между Россией и США.

Аналитик выразил сомнение, что добираться в Венгрию российский диктатор будет через Польшу, поскольку это страна НАТО с понятной антироссийской политикой. Поэтому, по его убеждению, Путин полетит через нейтральные воды, частично пересекая Турцию, Черногорию и Сербию.

"Если в целом говорить о самом Будапеште, то это опять триумф Путина. Это очередная легализация руками американского лидера кремлевского международного преступника. Очевидно, что он полетит. Здесь вопрос в том, а какая реакция со стороны НАТО? Они там вроде бы выразили свое беспокойство, что не согласны с этим, но НАТО сейчас довольно формальная организация", – озвучил Бронжуков.

Он считает, что Альянс имеет крайне ограниченные возможности политического влияния. Ведь есть Трамп, который диктует повестку дня. Говоря о Европейском Союзе, аналитик заметил на том, что должны возникать вопросы у Брюсселя, Берлина, Парижа относительно того, консультировался ли кто-то с ними о проведении такой встречи на территории страны, которая является членом ЕС (Венгрия).

Ответ довольно очевиден – нет. Что Трамп, что Путин не воспринимают европейских политиков, как реальный голос, к которому надо прислушиваться. Здесь надо ставить вопрос не к американскому лидеру, а к самим европейцам. Что они делали три с половиной года? Процесс субъективизации в Европе происходил довольно слабо,

– отметил Бронжуков.

Заместитель директора аналитического центра "Политика" отметил, что, что Украине хотелось бы, чтобы голос Европы звучал громче, чтобы европейцы больше вкладывались в коллективную безопасность, чтобы когда российские истребители или дроны нарушают их воздушное пространство – они сбивали их. Сегодня, с его слов, европейцы выглядят, как страусы, которые спрятали головы в песок, а потом не понимают, почему они не в кругу тех, кто принимает решения.

"Для Европы такая пощечина со стороны США и России – это очередной повод задуматься над тем, чтобы начать меняться, делать политические реформы, которые давным давно назрели. Потому что Орбан, Фицо и еще определенные политики, которые сидят на российской зарплате – разваливают ЕС изнутри", – подытожил аналитик.

Как Путин будет добираться в Венгрию?