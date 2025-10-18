Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна – "единственное место в Европе", где такое событие возможно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Какими путями Путин может долететь до Будапешта?

После выдачи МУС ордера на арест Путина, Венгрия, Сербия и Румыния формально обязаны задержать его, если он пересечет их воздушное пространство.

Сам факт объявления о проведении саммита вызвал дипломатическую волну: МИД Германии призвал венгерские власти выполнить решение суда и арестовать российского лидера.

В то же время некоторые страны относятся к ситуации более мягко и не желают выглядеть теми, кто препятствует мирным переговорам, блокируя визит Путина.

До войны перелет из Москвы в Будапешт занимал около трех часов и проходил через Беларусь и западную часть Украины. Теперь этот путь практически невозможен, ведь украинское небо – зона активных боевых действий. Пролет над территорией Украины был бы не только политически дерзким, но и опасным: даже без официальных приказов всегда существует риск, что самолет могут сбить.



Трехчасовой маршрут в Будапешт / Инфографика The Telegraph

Опасения Путина по безопасности известны давно. В этом году, по сообщениям, его вертолет оказался недалеко от места атаки беспилотника во время визита в Курскую область. Вероятность того, что он рискнет путешествовать в Европу, чрезвычайно мала.

Другой вариант – пятичасовой перелет через Беларусь и Польшу с последующим направлением через Словакию в Венгрию. Словакия, как и Будапешт, демонстрирует лояльность к Москве несмотря на членство в ЕС. Премьер Роберт Фицо недавно заблокировал новые санкции против России и посетил Москву, где встретился с Путиным.



Пятичасовой маршрут Путина в Будапешт / Инфографика The Telegraph

Однако Польша, один из самых преданных союзников Украины, вряд ли позволит пролеты Путина над своей территорией. После инцидентов с российскими беспилотниками Варшава открыто предупредила Москву, что любые самолеты или ракеты, которые пересекут границы НАТО, могут быть сбиты. Для Путина это делает маршрут над Польшей абсолютно неприемлемым.

Почему Путин, вероятнее всего, выберет длинный путь?

Самый реальный путь в Будапешт пролегал бы через Турцию – страну НАТО, которая сохранила связи с Москвой. Оттуда самолет мог бы облететь Грецию, пересечь Средиземное и Адриатическое моря, а затем через Черногорию добраться до Сербии – одного из немногих союзников России в Европе. От Белграда до Венгрии дорога уже короткая.



Восьмичасовой маршрут до Будапешта / Инфографика The Telegraph

Подобная сложная траектория не является беспрецедентной: в этом году премьер Израиля Биньямин Нетаньяху также обошел материковую Европу, летя в Нью-Йорк через Гибралтарский пролив.

Несмотря на запрет на полеты российских самолетов над ЕС, Орбан заявил, что встреча состоится при любых обстоятельствах. Хотя Черногория, член НАТО и МКС, теоретически могла бы возразить, европейские дипломаты подтверждают, что не станут блокировать потенциальные мирные переговоры.

Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что Путин и Лавров не входят в список лиц с запретом на въезд, а государства-члены ЕС имеют право самостоятельно делать исключения для отдельных рейсов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заверил, что страна гарантирует Путину безопасный въезд, проведение переговоров и возвращение домой.

Нет нужды ни в каких консультациях с кем-то, мы здесь суверенная страна. Мы примем (Путина, – 24 Канал) с уважением, гостеприимно примем его и обеспечим ему условия для переговоров с американским президентом,

– заявил он.

Аналитик по вопросам России Эмили Феррис отмечает, что европейские страны не захотят выглядеть теми, кто мешает мирному процессу.

"Ключевым моментом опасности для Путина является то, что на борту возникнет какая-то чрезвычайная ситуация, и самолет будет вынужден приземлиться. Выполнит ли эта страна ордер МУС или они заставят его самолет приземлиться и арестуют его таким образом? Я думаю, что это маловероятно", – рассуждает она.

Хотя Венгрия объявила о выходе из МУС еще в апреле, формально этот процесс продлится год, поэтому юридически она пока обязана выполнять решение суда. Однако на практике арест Путина маловероятен. В апреле страна без инцидентов принимала Биньямина Нетаньяху, на которого также выдан ордер.

Орбан, давний союзник Трампа, который поддерживает дружеские отношения с Кремлем, заявил, что встреча может состояться уже в течение двух недель, если министры иностранных дел США и России уладят текущие вопросы.

