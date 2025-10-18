Среди тех, кому позвонил Зеленский после своего визита в Белый дом, был и канцлер Германии. Политики имели длительный разговор. Фридрих Мерц подвел его итоги, передает 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.

Как Мерц оценил переговоры Зеленского и Трампа?

По словам Мерца, визит Зеленского в США прошел не так, как того желал украинский лидер. Очередная встреча президентов Украины и США продемонстрировала, что Киеву не обойтись без непоколебимой поддержки Европы.

"Владимир Путин после распада Советского Союза не смирился с нынешним мировым порядком. Он стремится изменить его силой", – подчеркнул Мерц.

Он добавил, что война может закончиться только благодаря сильной украинской армии. Именно поэтому Европа должна помогать Украине финансово, политически и военно.

Канцлер Германии подчеркнул, что капитуляция Украины недопустима, ведь она откроет путь России для нападения на другие страны Европы.

На неудачную встречу в Белом доме намекнул и премьер Польши Дональд Туск. В соцсети "Х" он опубликовал пост, в котором отметил, что переговоры Зеленского и Трампа четко показали о том, что "солидарность Европы с Украиной против агрессии России сегодня важнее, чем когда-либо прежде".

Какой была встреча Зеленского и Трампа?