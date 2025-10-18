Среди тех, кому позвонил Зеленский после своего визита в Белый дом, был и канцлер Германии. Политики имели длительный разговор. Фридрих Мерц подвел его итоги, передает 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.
Как Мерц оценил переговоры Зеленского и Трампа?
По словам Мерца, визит Зеленского в США прошел не так, как того желал украинский лидер. Очередная встреча президентов Украины и США продемонстрировала, что Киеву не обойтись без непоколебимой поддержки Европы.
"Владимир Путин после распада Советского Союза не смирился с нынешним мировым порядком. Он стремится изменить его силой", – подчеркнул Мерц.
Он добавил, что война может закончиться только благодаря сильной украинской армии. Именно поэтому Европа должна помогать Украине финансово, политически и военно.
Канцлер Германии подчеркнул, что капитуляция Украины недопустима, ведь она откроет путь России для нападения на другие страны Европы.
На неудачную встречу в Белом доме намекнул и премьер Польши Дональд Туск. В соцсети "Х" он опубликовал пост, в котором отметил, что переговоры Зеленского и Трампа четко показали о том, что "солидарность Европы с Украиной против агрессии России сегодня важнее, чем когда-либо прежде".
Какой была встреча Зеленского и Трампа?
- Встреча Зеленского и Трампа длилась дольше, чем было запланировано.
- По итогам переговоров, американский президент подчеркнул, что попытается закончить войну в Украине без передачи ей "Томагавков". Напомним, что встрече Зеленского и Трампа предшествовал разговор последнего с Путиным. Российский и американский лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие "две недели".
- Владимир Зеленский рассказал, что они с Трампом решили не обсуждать вопрос предоставления Киеву дальнобойного оружия публично.
- Издание Axios со ссылкой на информированные источники сообщает, что разговор политиков был непростым, порой – жестким и эмоциональным. Трамп отказался от передачи "Томагавков" и не дал никаких обязательств по передаче Киеву другого вооружения.
- США настаивают на завершении войны с замораживанием линии фронта на текущих позициях. Дипломат Владимир Огрызко в эфире 24 Канала отметил, что Трампу главное – остановить огонь, его не беспокоит, что дальше будет в российско-украинских отношениях.