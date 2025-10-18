Результаты этого разговора достаточно шаткие, но все же есть положительные сигналы для Украины. В эфире 24 Канала аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов подвел итоги визита Зеленского в Вашингтон.
Какой главный вывод встречи?
Сколько бы Трамп не говорил, что он хороший медиатор, переговорщик и заключает лучшие сделки, все равно он не готов отдавать много. Это и является главной причиной того, что до сих пор нет каких-то реальных мирных предложений.
Безусловно, то, что говорили о ракетах Tomahawk это плюс. Минус то, что Владимир Зеленский абсолютно честно сказал прессе, что разговоры были, но дошли до того, что сейчас не ко времени, возможно переговоры удадутся.
Я абсолютно уверен, что наша власть понимает, что переговоры Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште не принесут какого-то успеха. Россия сейчас хоть и находится в худшем положении, чем, например, в начале этого года, но все равно россияне будут оттягивать и откладывать переговоры,
– сказал Костогрызов.
Однако Владимир Зеленский говорит о том, что, возможно, эти переговоры удадутся и благодарит Дональда Трампа, банально, чтобы его не обидеть.
"Хорошо, что эта встреча не закончилась скандалом и что не произошел 100% разворот к России. Конечно, было бы лучше, если бы не было звонка между Трампом и Путиным перед встречей", – добавил аналитик.
По его мнению, после визита в Будапешт президент США снова будет в состоянии большого разочарования, что Путин ему снова что-то пообещал и ничего не дал, как это было после Аляски.
Еще есть вопрос, продолжат ли американцы говорить Путину, например, о Tomahawk перед или во время встречи в Будапеште. Трамп может отложить это в долгий ящик, но опять же – он непредсказуемый человек и может шантажировать этим Путина.
Какие темы поднимал Зеленский на встрече с Трампом?
Зеленский обсудил с Трампом дальнобойное вооружение, которое США могло бы предоставить Украине. Однако лидеры решили не делать публичных заявлений по этому поводу.
Он не обсуждал вопрос украинских ударов по объектам на территории РФ.
В то же время Зеленский предложил обменять американские ракеты Tomahawk на украинские дроны.