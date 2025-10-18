Общаясь с журналистами, он объяснил свое решение, передает 24 Канал. Интересно, что американский лидер в очередной раз оценил внешний вид коллеги.
Что Зеленский надел в Белый дом 17 октября?
Перед переговорами Зеленский ответил на вопрос о своей одежде.
Тот же костюм, потому что тот же президент, очень просто. Следующий президент будет иметь другой костюм,
– заметил он.
К слову, во время встречи Трамп обратил внимание на внешний вид Зеленского. Американский президент в очередной раз полюбил костюм украинского коллеги и даже спросил присутствующих, успели ли они оценить этот наряд.
Что надел Зеленский в Белый дом: смотрите фото
Напомним, в феврале во время спора в Овальном кабинете Зеленского раскритиковали из-за отсутствия костюма.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа?
Сначала президенты общались с журналистами, а затем перешли к встрече за закрытыми дверями. Переговоры после ланча могли затянуться и продолжались более двух часов.
Украинскую делегацию в Белом доме угощали осенним салатом с артишоками, жареной курятиной с бататом и карамельным бисквитом с мандариновым мороженым. Однако журналисты обратили внимание на то, что в последнее время в резиденции американского лидера чаще всего подавали говядину.
Зеленский назвал разговор "предметным" и добавил, что его результат может реально приблизить завершение войны в Украине.