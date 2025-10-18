Благодаря фото с переговоров СМИ узнали, каким было меню политиков. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что подавали на обед в Белом доме 17 октября?
Сначала президенты пообщались с журналистами, а после – закрыли двери конференц-зала, чтобы провести переговоры. Интересно, что разговор после ланча затянулся и длился более двух часов.
К слову, на позолоченных тарелках перед политиками лежало меню. Согласно ему, гостям подавали:
- закуску: осенний зеленый салат с хрустящими артишоками и лимонным винегретом с нарезанным фенхелем.
- основное блюдо: обжаренную на сковороде курицу с бататом, фрикасе из стручкового гороха и рукколой с розмариновым соусом айоли.
- десерт: яблоки сорта "Макинтош" и карамельный бисквит с мандариновым мороженым и ежевичным соусом.
Как выглядела сервировка стола: смотрите фото
Интересно! американский президент во второй раз похвалил внешний вид украинского коллеги после спора в феврале, когда Зеленского раскритиковали из-за отсутствия костюма.
Чем завершилась встреча Зеленского и Трампа?
Несколько ознакомленных с ситуацией лиц рассказали для CNN, что Трамп отказал Зеленскому в предоставлении ракет Tomahawk. Президенту США якобы показалось, что Украина стремится к эскалации конфликта.
В свою очередь издание Axios писало, что сейчас приоритетом американского лидера является дипломатия, которую якобы может подорвать передача Украине дальнобойного оружия.
Эксклюзивно для 24 Канала политолог Николай Давидюк заметил, что накануне встречи в Белом доме российский диктатор провел "спецоперацию". С помощью телефонного звонка Трампу он пытался повлиять на решение США.