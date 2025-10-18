Благодаря фото с переговоров СМИ узнали, каким было меню политиков. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме: видео встречи

Что подавали на обед в Белом доме 17 октября?

Сначала президенты пообщались с журналистами, а после – закрыли двери конференц-зала, чтобы провести переговоры. Интересно, что разговор после ланча затянулся и длился более двух часов.

К слову, на позолоченных тарелках перед политиками лежало меню. Согласно ему, гостям подавали:

закуску: осенний зеленый салат с хрустящими артишоками и лимонным винегретом с нарезанным фенхелем.

основное блюдо: обжаренную на сковороде курицу с бататом, фрикасе из стручкового гороха и рукколой с розмариновым соусом айоли.

десерт: яблоки сорта "Макинтош" и карамельный бисквит с мандариновым мороженым и ежевичным соусом.

Как выглядела сервировка стола: смотрите фото

Интересно! американский президент во второй раз похвалил внешний вид украинского коллеги после спора в феврале, когда Зеленского раскритиковали из-за отсутствия костюма.

Чем завершилась встреча Зеленского и Трампа?