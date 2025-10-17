На этот раз Трамп заявил, что ему нравится наряд Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление.

Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: онлайн-трансляция

Что сказал Трамп о костюме Зеленского?

Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что у украинского лидера классный костюм и добавил, что он ему очень нравится. После этого президент США в шутку спросил присутствующих, все ли уже успели заметить наряд Зеленского.

Кроме этого, Трамп сказал, что украинский президент является "сильным лидером, который многое пережил" и выразил уверенность, что сможет завершить войну России против Украины.

Уже в самом Белом доме Владимир Зеленский отметил, что только с помощью Дональда Трампа Украина сможет закончить вторжение, которое начала Россия. Он подчеркнул, что россияне имеют большое количество потерь и, по его мнению, это является важным моментом.