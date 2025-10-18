Завдяки фото з перемовин ЗМІ дізналися, яким було меню політиків. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Перемовини Зеленського й Трампа у Білому домі: відео зустрічі

Що подавали на обід у Білому домі 17 жовтня?

Спершу президенти поспілкувалися з журналістами, а опісля – зачинили двері конференц-залу, аби провести переговори. Цікаво, що розмова після ланчу затягнулася й тривала понад дві години.

До слова, на позолочених тарілках перед політиками лежало меню. Згідно з ним, гостям подавали:

закуску: осінній зелений салат з хрумкими артишоками та лимонним вінегретом з нарізаним фенхелем.

основну страву: обсмажену на пательні курку з бататом, фрікасе зі стручкового гороху й руколою з розмариновим соусом айолі.

десерт: яблука сорту "Макінтош" та карамельний бісквіт із мандариновим морозивом та ожиновим соусом.

Який мало вигляд сервірування столу: дивіться фото

Цікаво! американський президент вдруге похвалив зовнішній вигляд українського колеги після суперечки в лютому, коли Зеленського розкритикували через відсутність костюма.

Чим завершилася зустріч Зеленського і Трампа?