Деталі повідомляє джерело Укрінформу в делегації, передає 24 Канал. Президенти говорять уже понад дві години.

Що відомо про зустріч за зачиненими дверима?

Спершу Зеленський і Трамп відповідали на запитання журналістів, а опісля – перейшли до закритої зустрічі.

Президенти разом зі своїми міністрами зачинили двері конференц-залу, аби провести переговори щодо останніх подій, ракет Tomahawk і майбутньої зустрічі з Путіним в Угорщині, пише

Джерела Укрінформу в українські делегації водночас повідомили, що перемовини затягнулися. Вони тривають уже понад дві години – це набагато довше, аніж було заплановано після ланчу.

Очікується, що незабаром Зеленський проведе пресконференцію, а Трамп вирушить до Палм-Біч, щоб вперше за декілька місяців відвідати свою резиденцію Мар-а-Лаго, тож навряд складе компанію українському лідерові.