Спілкуючись з журналістами, він пояснив своє рішення, передає 24 Канал. Цікаво, що американський лідер укотре оцінив зовнішній вигляд колеги.

Що Зеленський одягнув у Білий дім 17 жовтня?

Перед переговорами Зеленський відповів на запитання про свій одяг.

Той самий костюм, бо той самий президент, дуже просто. Наступний президент матиме інший костюм,

– зауважив він.

До слова, під час зустрічі Трамп звернув увагу на зовнішній вигляд Зеленського. Американський президент укотре вподобав костюм українського колеги та навіть запитав присутніх, чи встигли вони оцінити це вбрання.

Нагадаємо, у лютому під час суперечки в Овальному кабінеті Зеленського розкритикували через відсутність костюма.

