Як зазначають джерела, Трамп казав Зеленському, що якщо той не погодиться на умову Путіна, диктатор "знищить Україну", передає 24 Канал.

Що сказав Туск про територіальні поступки?

На тлі появи відповідної статті у FT прем'єр Польщі Дональд Туск опублікував пост у соцмережі "Х". У ньому політик наголосив, що тиснути треба не на Зеленського, а на Путіна.

Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, вимагаючи територіальних поступок. Ми всі маємо тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру,

– наголосив Туск.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня пройшла зовсім не так, як того очікував президент України та його європейські союзники. Глава держави розраховував отримати від американського лідера згоду на передачу Києву "Томагавків". Однак той відмовився. Нерішучість Трампа і постійну зміну його риторики щодо Росії розкритикували у США, причому як у таборі демократів, так і у таборі республіканців.

Що передувало?