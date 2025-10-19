Як зазначають джерела, Трамп казав Зеленському, що якщо той не погодиться на умову Путіна, диктатор "знищить Україну", передає 24 Канал.
Дивіться також Путін прорахувався, – британський журналіст сказав, що найбільше розізлило Трампа
Що сказав Туск про територіальні поступки?
На тлі появи відповідної статті у FT прем'єр Польщі Дональд Туск опублікував пост у соцмережі "Х". У ньому політик наголосив, що тиснути треба не на Зеленського, а на Путіна.
Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, вимагаючи територіальних поступок. Ми всі маємо тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру,
– наголосив Туск.
Нагадаємо, що зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня пройшла зовсім не так, як того очікував президент України та його європейські союзники. Глава держави розраховував отримати від американського лідера згоду на передачу Києву "Томагавків". Однак той відмовився. Нерішучість Трампа і постійну зміну його риторики щодо Росії розкритикували у США, причому як у таборі демократів, так і у таборі республіканців.
Що передувало?
- 16 жовтня, напередодні зустрічі Зеленського і Трампа, американський президент поговорив із Путіним. Як стверджують ЗМІ, саме тоді очільник Кремля переконав американського колегу не надавати Україні далекобійні ракети. Він нібито висунув умову для припинення війни – здачу Києвом усього Донбасу в обмін на окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.
- Також політики домовилися про другу зустріч у найближчі дні. Цього разу місцем зустрічі було обрано Будапешт. Це неабияк обурило європейців. По-перше, Путін вперше за роки повномасштабної війни прибуде до однієї з країн ЄС, а по-друге, на зустрічі самих представників Євросоюзу не буде.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що зустріч у Білому домі пройшла не так, як хотілося Зеленському. Вона, на думку німецького політика, вкотре продемонструвала, що Європа має згуртуватися для допомоги Україні. Схожу думку висловив і Туск.