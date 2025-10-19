Как отмечают источники, Трамп говорил Зеленскому, что если тот не согласится на условие Путина, диктатор "уничтожит Украину", передает 24 Канал.

Что сказал Туск о территориальных уступках?

На фоне появления соответствующей статьи в FT премьер Польши Дональд Туск опубликовал пост в соцсети "Х". В нем политик отметил, что давить надо не на Зеленского, а на Путина.

Никто из нас не должен давить на Зеленского, требуя территориальных уступок. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию. Политика умиротворения никогда не была путем к справедливому и длительному миру,

– подчеркнул Туск.

Напомним, что встреча Зеленского и Трампа 17 октября прошла совсем не так, как того ожидал президент Украины и его европейские союзники. Глава государства рассчитывал получить от американского лидера согласие на передачу Киеву "Томагавков". Однако тот отказался. Нерешительность Трампа и постоянную смену его риторики в отношении России раскритиковали в США, причем как в лагере демократов, так и в лагере республиканцев.

Что предшествовало?