Как отмечают источники, Трамп говорил Зеленскому, что если тот не согласится на условие Путина, диктатор "уничтожит Украину", передает 24 Канал.
Что сказал Туск о территориальных уступках?
На фоне появления соответствующей статьи в FT премьер Польши Дональд Туск опубликовал пост в соцсети "Х". В нем политик отметил, что давить надо не на Зеленского, а на Путина.
Никто из нас не должен давить на Зеленского, требуя территориальных уступок. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию. Политика умиротворения никогда не была путем к справедливому и длительному миру,
– подчеркнул Туск.
Напомним, что встреча Зеленского и Трампа 17 октября прошла совсем не так, как того ожидал президент Украины и его европейские союзники. Глава государства рассчитывал получить от американского лидера согласие на передачу Киеву "Томагавков". Однако тот отказался. Нерешительность Трампа и постоянную смену его риторики в отношении России раскритиковали в США, причем как в лагере демократов, так и в лагере республиканцев.
Что предшествовало?
- 16 октября, накануне встречи Зеленского и Трампа, американский президент поговорил с Путиным. Как утверждают СМИ, именно тогда глава Кремля убедил американского коллегу не предоставлять Украине дальнобойные ракеты. Он якобы выдвинул условие для прекращения войны – сдачу Киевом всего Донбасса в обмен на оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.
- Также политики договорились о второй встрече в ближайшие дни. На этот раз местом встречи был выбран Будапешт. Это изрядно возмутило европейцев. Во-первых, Путин впервые за годы полномасштабной войны прибудет в одну из стран ЕС, а во-вторых, на встрече самих представителей Евросоюза не будет.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что встреча в Белом доме прошла не так, как хотелось Зеленскому. Она, по мнению немецкого политика, в очередной раз продемонстрировала, что Европа должна сплотиться для помощи Украине. Похожее мнение высказал и Туск.