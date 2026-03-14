Про це президент України розповів в інтерв'ю France Inter.

Кого Зеленський вважає своїм другом?

Президент Зеленський визнає, що серед світлових лідерів його другом є Емманюель Макрон. Пояснив він це багаторічним спілкуванням та співпрацею у складний для України період.

Зокрема український лідер нагадав, що його перший закордонний візит після обрання президентом відбувся саме до Франції. А сформовані тісні контакти сприяли покращенню відносин двох країн, запевнив Зеленський.

Водночас із лідером США Володимир Зеленський має дещо складніші відносини.

Може, тому що він (Трамп – 24 Канал) старший. Може, тому що хоче ставитися до мене як до сина і чекає від мене ставлення як до батька. Але у нього вже є діти, а у мене є батьки,

– сказав лідер України.