Об этом президент Украины рассказал в интервью France Inter.

Кого Зеленский считает своим другом?

Президент Зеленский признает, что среди мировых лидеров его другом является Эмманюэль Макрон. Объяснил он это многолетним общением и сотрудничеством в сложный для Украины период.

В то же время с лидером США Зеленский имеет несколько иные отношения.

Может, потому что он (Трамп – 24 Канал) старший. Может, потому что хочет относиться ко мне как к сыну и ждет от меня отношения как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители,

– сказал лидер Украины.