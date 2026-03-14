Об этом президент Украины рассказал в интервью France Inter.
Кого Зеленский считает своим другом?
Президент Зеленский признает, что среди мировых лидеров его другом является Эмманюэль Макрон. Объяснил он это многолетним общением и сотрудничеством в сложный для Украины период.
В то же время с лидером США Зеленский имеет несколько иные отношения.
Может, потому что он (Трамп – 24 Канал) старший. Может, потому что хочет относиться ко мне как к сыну и ждет от меня отношения как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители,
– сказал лидер Украины.