Читайте также Будут обсуждать кредит: Зеленский уже приехал в Елисейский дворец на встречу с Макроном
О чем Зеленский договорился с Макроном?
Владимир Зеленский заявил, что после визита во Францию они с Эммануэлем Макроном приняли "некоторые важные решения", однако пока договорились не обсуждать их публично.
Все то, на что мы рассчитываем – противовоздушная оборона и т.д. – все было подтверждено,
– лаконично прокомментировал президент Украины.
Во время пресс-конференции с Зеленским Макрон также заявил, что Европейский Союз и его государства являются главными донорами помощи для Украины. Поэтому, по его словам, обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро Киев получит, несмотря на споры внутри блока.
Макрон отметил, что Франция и в дальнейшем будет оставаться преданной поддержке Украины и укреплению двусторонних отношений.
Кроме этого, президент Франции сделал заявление относительно вступления Украины в ЕС. По его словам, Украина заслуживает открытия первых переговорных кластеров – и "искусственные препятствия" не должны повлиять на процесс.
Какова сейчас ситуация с ракетами для ПВО?
В конце февраля министр обороны Михаил Федоров заявил, что сейчас Украине критически не хватает ракет типа РАС-3 для систем ПВО, чтобы защититься от атак российской баллистики. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с президентом, в частности речь шла о создании совместных консорциумов с международными партнерами.
По словам директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского, США выпускают ракеты PAC-3 в объеме около 500 единиц в год. Однако этого недостаточно для сбития того уровня баллистики, который Россия выстреливает по Украине.
13 марта стало известно, что Украина получила новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 от Германии. В общем установка Patriot с такими ракетами может уничтожить до 16 воздушных целей без перезарядки.