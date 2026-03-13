О чем Зеленский договорился с Макроном?

Владимир Зеленский заявил, что после визита во Францию они с Эммануэлем Макроном приняли "некоторые важные решения", однако пока договорились не обсуждать их публично.

Все то, на что мы рассчитываем – противовоздушная оборона и т.д. – все было подтверждено,
– лаконично прокомментировал президент Украины.

Во время пресс-конференции с Зеленским Макрон также заявил, что Европейский Союз и его государства являются главными донорами помощи для Украины. Поэтому, по его словам, обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро Киев получит, несмотря на споры внутри блока.

Макрон отметил, что Франция и в дальнейшем будет оставаться преданной поддержке Украины и укреплению двусторонних отношений.

Кроме этого, президент Франции сделал заявление относительно вступления Украины в ЕС. По его словам, Украина заслуживает открытия первых переговорных кластеров – и "искусственные препятствия" не должны повлиять на процесс.

Какова сейчас ситуация с ракетами для ПВО?

  • В конце февраля министр обороны Михаил Федоров заявил, что сейчас Украине критически не хватает ракет типа РАС-3 для систем ПВО, чтобы защититься от атак российской баллистики. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с президентом, в частности речь шла о создании совместных консорциумов с международными партнерами.

  • По словам директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского, США выпускают ракеты PAC-3 в объеме около 500 единиц в год. Однако этого недостаточно для сбития того уровня баллистики, который Россия выстреливает по Украине.

  • 13 марта стало известно, что Украина получила новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 от Германии. В общем установка Patriot с такими ракетами может уничтожить до 16 воздушных целей без перезарядки.