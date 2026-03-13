Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також Обговорюватимуть кредит: Зеленський уже приїхав до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном

Про що Зеленський домовився з Макроном?

Володимир Зеленський заявив, що після візиту до Франції вони з Еммануелем Макроном ухвалили "деякі важливі рішення", однак наразі домовилися не обговорювати їх публічно.

Все те, на що ми розраховуємо – протиповітряна оборона тощо – все було підтверджено,

– лаконічно прокоментував президент України.

Під час пресконференції з Зеленським Макрон також заявив, що Європейський Союз та його держави є головними донорами допомоги для України. Тому, за його словами, обіцяний кредит у розмірі 90 мільярдів євро Київ отримає, попри суперечки всередині блоку.

Макрон наголосив, що Франція й надалі залишатиметься відданою підтримці України та зміцненню двосторонніх відносин.

Окрім цього, президент Франції зробив заяву щодо вступу України до ЄС. За його словами, Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів – і "штучні перешкоди" не повинні повпливати на процес.

Яка зараз ситуація з ракетами для ППО?