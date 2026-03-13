Що Макрон сказав про кредит?

Про це заявив президент Франції Емануель Макрон під час пресконференції з Володимиром Зеленським в Єлисейському палаці, пише Le Monde.

Французький лідер наголосив, що загальний обсяг допомоги Україні від ЄС з 2022 року сягає близько 200 мільярдів євро. І новий кредит стане підтвердження незмінної підтримки Європи.

Ми вирішили в грудні минулого року надати кредит у 90 мільярдів євро. Це зобов’язання буде виконано, і я говорю про це тут чітко та однозначно,

– наголосив Макрон.

Макрон також наголосив, що фінансова допомога має важливе значення для підтримки економічної стабільності України. Зокрема, кредит є частиною ширших міжнародних зусиль, для підтримки країни в умовах війни.

Важливо! Президент підкреслив, що Франція й надалі залишатиметься відданою підтримці України та зміцненню двосторонніх відносин.

Чи завадить "Дружба" кредиту?

Прокоментував Макрон і блокування кредиту Угорщиною. Нагадаємо, Будапешт заблокував позику Києву і наполягає, щоб Україна якнайшвидше відновила постачання російської нафти до країни через нафтопровід "Дружба", пише Financial Times.

Втім, Макрон вважає, що питання відновлення постачань через "Дружбу", пошкоджену російською атакою, та виділення кредиту необхідно розділяти.

Французький президент підкреслив, що кожна країна ЄС повинна дотримуватися даних раніше обіцянок.

Якщо виникають розбіжності, обов’язок кожної держави – виконувати обіцянки та політичні зобов’язання, які всі взяли на себе в грудні,

– додав Макрон.

Також він висловив обережний оптимізм щодо відновлення роботи нафтопроводу, зазначивши, що Україна демонструє залученість у процес.

Зауважте! Раніше стало відомо, що Єврокомісія розглядає можливість надати допомогу Україні для ремонту "Дружби" через програму бюджетної підтримки та надіслати експертів.

Чому Угорщина блокує кредит?