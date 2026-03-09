За якої умови гроші нададуть у квітні?

Про це анонімно розповів один із топових дипломатів у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Нам треба, щоб одна держава зняла своє застереження щодо угоди, яка вже мала бути належним чином виконана, щоб ми могли здійснити перший транш у квітні,

– зазначив дипломат.

Наразі Брюссель налаштований оптимістично щодо позики Києву. Ухвалення рішення, за словами посадовця, очікують ще до засідання Євроради, яке заплановане на 19 – 20 березня.

Щоб досягти цього вже завтра, 10 березня, міністри країн ЄС обговорять кредит на засіданні Ради ЄС з питань економіки та фінансів.

Хоча цього питання у порядку денному немає, його нібито мають намір порушити деякі делегації у рамках протистояння російській агресії.

Водночас також міністри говоритимуть і про інші форми фінансування Україну у 2026 та 2027 роках. Наприклад:

нову програму МВФ;

виплати за програмою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA);

і транші за програмою Ukraine Facility.

Нагадаємо! Наприкінці лютого Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро від ЄС. Вето наклав угорський посол при ЄС, пише Financial Times. А для ухвалення такого рішення необхідна згода усіх 27 країн блоку.

Чому Угорщина блокує кредит Україні?

Будапешт блокує виділення кредиту Україні, аргументуючи це зупинкою постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Зокрема, угорський прем'єр Віктор Орбан називає це політичним рішення Києва.

Ба більше, Угорщина також заблокувала 20-й пакет санкцій проти Москви. І нещодавно Орбан наголосив, що не поступиться у своїй позиції, доки транзит не відновиться.

Поки порядок не буде відновлено, ми не поступимося. Ми зупинили постачання бензину й дизеля і, якщо буде потрібно, зупинимо й інші важливі для них речі. Будь-хто, хто хоче надати позику за рахунок бюджету ЄС, повинен отримати нашу згоду,

– наголосив Орбан.

Однак деякі дипломати вважають, що Орбан має й іншу причину не затверджувати кредит Україні. У такий спосіб він нібито тисне на Брюссель, щоб той виділив оборонний кредит Угорщині.

Зауважте! Насправді постачання нафти з Росії до Угорщини через нафтопровід "Дружба" зупинилося через російську атаку. Наприкінці січня Москва атакувала нафтоперекачувальну станцію у Бродах і завдала серйозного ушкодження обладнанню.

Що у ЄС говорять щодо кредиту?