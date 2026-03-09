При каком условии деньги предоставят в апреле?

Об этом анонимно рассказал один из топовых дипломатов в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Нам надо, чтобы одно государство сняло свое предостережение относительно соглашения, которое уже должно было быть должным образом выполнено, чтобы мы могли осуществить первый транш в апреле,

– отметил дипломат.

Сейчас Брюссель настроен оптимистично относительно займа Киеву. Принятие решения, по словам чиновника, ожидают еще до заседания Евросовета, которое запланировано на 19 – 20 марта.

Чтобы достичь этого уже завтра, 10 марта, министры стран ЕС обсудят кредит на заседании Совета ЕС по вопросам экономики и финансов.

Хотя этого вопроса в повестке дня нет, его якобы намерены поднять некоторые делегации в рамках противостояния российской агрессии.

В то же время также министры будут говорить и о других формах финансирования Украины в 2026 и 2027 годах. Например:

новой программе МВФ;

выплаты по программе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA);

и транши по программе Ukraine Facility.

Напомним! В конце февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро от ЕС. Вето наложил венгерский посол при ЕС, пишет Financial Times. А для принятия такого решения необходимо согласие всех 27 стран блока.

Почему Венгрия блокирует кредит Украине?

Будапешт блокирует выделение кредита Украине, аргументируя это остановкой поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". В частности, венгерский премьер Виктор Орбан называет это политическим решением Киева.

Более того, Венгрия также заблокировала 20-й пакет санкций против Москвы. И недавно Орбан отметил, что не уступит в своей позиции, пока транзит не восстановится.

Пока порядок не будет восстановлен, мы не уступим. Мы остановили поставки бензина и дизеля и, если будет нужно, остановим и другие важные для них вещи. Любой, кто хочет предоставить заем за счет бюджета ЕС, должен получить наше согласие,

– подчеркнул Орбан.

Однако некоторые дипломаты считают, что Орбан имеет и другую причину не утверждать кредит Украине. Таким образом он якобы давит на Брюссель, чтобы тот выделил оборонный кредит Венгрии.

Заметьте! На самом деле поставки нефти из России в Венгрию через нефтепровод "Дружба" остановились из-за российской атаки. В конце января Москва атаковала нефтеперекачивающую станцию в Бродах и нанесла серьезные повреждения оборудованию.

Что в ЕС говорят о кредите?