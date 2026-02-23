Помешает ли Венгрия планам ЕС?

Детали объяснил в комментарии "Европейской правде" еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис. Напомним, Венгрия блокирует третий законопроект, необходимый для завершения процесса.

Еврокомиссия продолжит готовиться к предоставлению Украине первого транша уже в апреле, несмотря на отказ Венгрии принять один из необходимых законопроектов.

В частности, 24 февраля состоится финализация регламента. Домбровскис заверил, что этот процесс "идет по плану", а утверждение документа "завершит политическое принятие решений".

Это позволит нам работать над дальнейшими документами, необходимыми для предоставления кредита Украине, включая стратегию финансирования на этот год... Мы уже работаем над всеми этими документами,

– рассказал еврокомиссар.

Обратите внимание! Политические дискуссии ведутся по вопросу внесения поправок в многолетнюю финансовую рамку, то есть долгосрочный бюджет ЕС на 2021 – 2027 годы. Принятие именно этого документа заблокировала Венгрия, а поправки нужны, чтобы Еврокомиссия могла осуществить заимствования.

Так что, отказ Будапешта не создает немедленной угрозы для процесса, ведь ЕС должен подготовиться к привлечению средств для Украины на международных рынках.

Домбровскис дополнительно напомнил – в декабре 2025 года все европейские лидеры, включая Виктора Орбана, согласились поддержать кредит. Более того, Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в финансировании, поэтому ожидается, что они "будут соблюдать соглашение".

К слову, на брифинге после заседания Совета ЕС венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит 20-й пакет санкций и предоставление кредита в 90 миллиардов евро, а пересмотр позиции возможен якобы только после восстановления транзита нефти через "Дружбу".

Что известно об угрозах Украине?