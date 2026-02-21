Чем Украине угрожает Венгрия?

Слова политика цитирует Telex. В субботу, 21 февраля, он выступил на предвыборном мероприятии под видом антивоенной конференции.

Смотрите также Угрозы из-за "Дружбы": останется ли Украина без топлива и как Венгрия и Словакия зависят от России

После очередного российского обстрела из-за поврежденного оборудования транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился.

Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в бездействии якобы чисто по политическим соображениям, и прибегнул к шантажу, поставив на паузу поставки дизельного топлива.

Теперь же Орбан угрожает Украине прекратить электроснабжение.

Конечно, у нас есть некоторые недостатки, но нельзя сказать, что мы неопытные или неумные. Мы точно знаем, как вести себя в такой ситуации, и будем вести себя соответственно. Тот, кто нас укусит, сломает себе зубы,

– угрожал украинцам Орбан.

Напомним, накануне к подобным угрозам прибегнул словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он пообещал прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину, если та не возобновит работу "Дружбы" до понедельника, 23 февраля.

Что известно о ситуации с "Дружбой"?