Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте в Украине. По данным аналитиков, Силы обороны имеют достижения сразу на 4 направлениях, а россияне – только на одном, передает 24 Канал.

Что происходит в Харьковской области?

Геолокационные кадры за 18 – 19 октября свидетельствуют, что ВСУ удерживают позиции или недавно продвинулись в Харьковской области, в районах, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих войск. Речь идет о вероятных продвижениях в:

северной части Харьковской области, а именно – на юго-запад от Тихого;

центральной части Купянска;

на запад от Нововодяного (на юго-восток от Боровой).

Тем временем снимки за 20 октября показывают, что враг недавно продвинулся на север от Бологовки (на север от Большого Бурлука).

Что происходит в Донецкой области?

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты продолжают наступательные действия. Новых территориальных успехов им достичь не удалось, по сообщениям аналитиков ISW.

В то же время ВСУ недавно имели достижения на Северском направлении. Кадры за 19 октября демонстрируют, что украинские войска незначительно продвинулись вдоль железной дороги Донецкой ветки на запад от Выемки (на юго-восток от Северска).

Какая ситуация на фронте?