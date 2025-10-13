В то же время украинские бойцы нанесли врагу потери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военного Станислава Бунятова с позывным "Осман".

Что известно об этом?

Украинский военный в своем телеграмм-канале сообщил, что во время соответствующих мероприятий оккупанты уже понесли потери среди техники. В то же время ликвидация личного состава противника, по его словам, до сих пор продолжается.

Две ББМ стали легкой добычей, за пехотой продолжается охота. Кроме них, в этом направлении ежедневно лезут "двойки", поэтому работа кипит 24/7,

– говорится в сообщении.

В то же время на Добропольском направлении украинские военные взяли в окружение несколько группировок российской армии. В свою очередь захватчики пытаются их деблокировать и перебрасывают дополнительную силу.

Какая ситуация на фронте?