Наши военные вернули под свой контроль село Малые Щербаки в Запорожской области, передает 24 Канал со ссылкой на 24-й ОШБ "Айдар".

Что известно об освобождении Малых Щербаков?

Воины подняли в населенном пункте украинский флаг. В зачистке села от врага принимали участие подразделения 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с собратьями из 33 отдельного штурмового полка.

Населённый пункт находится под контролем сил обороны Украины. Этот успех – результат четкого взаимодействия, решительности и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг – это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается ежедневно, несмотря на усталость, риски и потери,

– отметили в батальоне.

Воины сообщили об освобождении Малых Щербаков: смотрите видео

Где расположены Малые Щербаки: смотрите на карте

Что известно о ситуации в Запорожском направлении?