Наші військові повернули під свій контроль село Малі Щербаки у Запорізькій області, передає 24 Канал із посиланням на 24-ий ОШБ "Айдар".
Що відомо про звільнення Малих Щербаків?
Воїни підняли у населеному пункті український прапор. У зачистці села від ворога брали участь підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку.
Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Цей успіх – результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок — це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати,
– наголосили у батальйоні.
Де розташовані Малі Щербаки: дивіться на карті
Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку?
- 11 жовтня аналітики DeepState повідомили про просування противника у східній частині Запорізької області, а саме у Полтавці.
- Раніше Інститут вивчення війни вказував на те, що окупанти підняли прапори в центральній частині Нововасилівського (на північний схід від Гуляйполя).
- Також на початку жовтня з'явилася інформація про досягнення росіян поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому