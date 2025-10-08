Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, окупанти мали успіх на 5 напрямках, а ЗСУ – на двох, передає 24 Канал.
Де просунулися росіяни?
Окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська. Про це свідчать геолоковані знімки за 7 жовтня.
Також кадри за той же день вказують на успіх ворога у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Тут росіяни просунулися на схід від Іванопілля (південний схід від Костянтинівки).
Крім того, противник прорвався на Покровському напрямку, просунувшись на південний захід від Миколаївки (на схід від Покровська).
Кадри за 6 жовтня підтверджують просування росіян на Новопавлівському напрямку, а саме на захід від Зеленого Гаю (на південний захід від Новопавлівки).
Мали успіхи загарбники і на Запоріжжі. Окупанти підняли прапори в центральній частині Нововасилівського (на північний схід від Гуляйполя).
Де просунулися ЗСУ?
Тим часом українським силам вдалося повернути втрачені позиції на Новопавлівському напрямку, а саме у північній частині Муравки (на північний схід від Новопавлівки).
Крім того, захисники вибили ворога на Дніпропетровщині, просунувшись у південній частині Січневого (на схід від Великомихайлівки).
Обстановка на фронті / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
- На Куп'янському напрямку росіяни здійснюють дистанційне мінування, використовують волоконно-оптичні FPV-дрони, протидія яким ускладнена, а також дрібні ДРГ, що проникають у тил. Окупанти застосовують квадроцикли та мотоцикли для підвезення боєприпасів і провізії, а також намагаються переправлятися через річку Оскіл на надувних човнах. Загарбники безуспішно пробують розширити плацдарми на західному березі Осколу, що заважає їхнім атакам і логістиці.
- На Покровському напрямку російські сили продовжують використовувати дрібні піхотні інфільтраційні тактики для обходу українських оборонних позицій і все частіше покладаються на безпілотні наземні транспортні засоби (UGV), щоб зменшити логістичні труднощі, спричинені постійною загрозою українських ударних дронів.
- На Лиманському напрямку окупанти впроваджують інновації. За словами речника української бригади, росіяни нещодавно атакували, використовуючи танк, а поруч рухалися мотоцикли з обладнанням для радіоелектронної боротьби, налаштованим на різні частоти. Ворог постійно шукає нові способи дій, щоб зробити свої механізовані штурми знову ефективними.