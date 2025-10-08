Про це інформує 24 Канал з посиланням на DeepState.

Де просунулись росіяни на фронті?

Аналітики ресурсу оновили карту бойових дій близько 23:03 7 жовтня. За їхніми даними російські загарбники мали просування на Сумщині, Донеччині та Запоріжжі.

Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки, Новоіванівки, Охотничого, Малинівки, Вишневого та у Полтавці,
– йдеться в повідомленні.

Ситуація поблизу Новомиколаївки: дивіться на карті

Ворог суне біля Новоіванівки: дивіться на карті

Ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті

Росіяни просунулись біля Малинівки та у Полтавці: дивіться на карті

Останні зміни на фронті: що відомо?

  • Протягом 6 жовтня на лінії фронту зафіксували 193 бойові зіткнення. Найбільше атак українські військові відбили на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

  • За даними ISW, загарбники просунулися на Харківщині, поблизу Добропілля. Водночас ЗСУ мали успіхи на півночі Сумщини, а також у районах Добропілля, Лимана та Великомихайлівки.

  • Росія прагнула до кінця вересня вийти на лінію Барвінкове – Бражківка, оминаючи Добропілля. Начальник розвідки 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла з позивним "Хром" в ефірі 24 Каналу наголосив, що попри великі втрати підрозділи противника не змогли досягти поставлених цілей.