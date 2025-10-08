Про це інформує 24 Канал з посиланням на DeepState.
Де просунулись росіяни на фронті?
Аналітики ресурсу оновили карту бойових дій близько 23:03 7 жовтня. За їхніми даними російські загарбники мали просування на Сумщині, Донеччині та Запоріжжі.
Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки, Новоіванівки, Охотничого, Малинівки, Вишневого та у Полтавці,
– йдеться в повідомленні.
Ситуація поблизу Новомиколаївки: дивіться на карті
Ворог суне біля Новоіванівки: дивіться на карті
Ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті
Росіяни просунулись біля Малинівки та у Полтавці: дивіться на карті
Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.
Останні зміни на фронті: що відомо?
Протягом 6 жовтня на лінії фронту зафіксували 193 бойові зіткнення. Найбільше атак українські військові відбили на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.
За даними ISW, загарбники просунулися на Харківщині, поблизу Добропілля. Водночас ЗСУ мали успіхи на півночі Сумщини, а також у районах Добропілля, Лимана та Великомихайлівки.
Росія прагнула до кінця вересня вийти на лінію Барвінкове – Бражківка, оминаючи Добропілля. Начальник розвідки 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла з позивним "Хром" в ефірі 24 Каналу наголосив, що попри великі втрати підрозділи противника не змогли досягти поставлених цілей.