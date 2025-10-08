Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Где продвинулись россияне на фронте?
Аналитики ресурса обновили карту боевых действий около 23:03 7 октября. По их данным российские захватчики имели продвижение на Сумщине, Донетчине и Запорожье.
Враг продвинулся вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке,
– говорится в сообщении.
Ситуация вблизи Новониколаевки: смотрите на карте
Враг сунет возле Новоивановки: смотрите на карте
Ситуация в Запорожье: смотрите на карте
Россияне продвинулись возле Малиновки и в Полтавке: смотрите на карте
Последние изменения на фронте: что известно?
В течение 6 октября на линии фронта зафиксировали 193 боевых столкновения. Больше всего атак украинские военные отбили на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях.
По данным ISW, захватчики продвинулись на Харьковщине, вблизи Доброполья. В то же время ВСУ имели успехи на севере Сумщины, а также в районах Доброполья, Лимана и Великомихайловки.
Россия стремилась до конца сентября выйти на линию Барвенково – Бражковка, минуя Доброполье. Начальник разведки 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло с позывным "Хром" в эфире 24 Канала отметил, что несмотря на большие потери подразделения противника не смогли достичь поставленных целей.