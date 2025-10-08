Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где продвинулись россияне на фронте?

Аналитики ресурса обновили карту боевых действий около 23:03 7 октября. По их данным российские захватчики имели продвижение на Сумщине, Донетчине и Запорожье.

Враг продвинулся вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке,

– говорится в сообщении.

Ситуация вблизи Новониколаевки: смотрите на карте

Враг сунет возле Новоивановки: смотрите на карте

Ситуация в Запорожье: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Малиновки и в Полтавке: смотрите на карте

Последние изменения на фронте: что известно?