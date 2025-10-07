Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW. Росіяни мали результат у напрямку Великого Бурлука й Куп'янська (Харківщина), Сіверська, Добропілля, Покровська (Донеччина), а українці – на півночі Сумщини, біля Добропілля й Лимана (Донеччина), Великомихайлівки (Дніпропетровщина).

Що відбувається на лінії зіткнення?

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумщини.

Опубліковані 6 жовтня геолокаційні кадри свідчать про нещодавнє просування захисників в центральній частині Юнаківки, що на північний схід від міста Суми.

Ворог продовжив наступальні операції на півночі Харківської області, але успіхів там не досягнув.

Протягом 5 та 6 жовтня він атакував північний схід Харкова поблизу Вовчанська, Синельникового та Вовчанських хуторів.

Окупанти нещодавно просунулися в напрямку Великого Бурлука й Куп'янська на Харківщині.

Опублікований 6 жовтня відеозапис з геолокацією показує російських військовослужбовців, які підіймають прапор країни-агресорки на півночі Одрадного, що на схід від Великого Бурлука.

Також геолокаційні кадри зафіксували нещодавнє просування на північ від Піщаного, що на південний схід від Куп'янська.

Українці утримали позиції або просунулися на Лиманському напрямку.

Опубліковані 5 жовтня геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що захисники утримують позиції або просуваються на північний схід від Ставків, що на північ від Лимана. Це території, які, за попередніми даними російських джерел, перебували під контролем Росії.

Що змінилося на фронті 6 жовтня: дивіться на картах

Російські війська просунулися на Сіверському напрямку на Донеччині.

Опубліковані 6 жовтня геолокаційні кадри підтвердили просування загарбників в центральній частині Кузьминівки, що на південь від Сіверська.

Окупанти також продовжили наступальні операції в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, але не досягли успіхів.

Вони атакували поблизу Часів Яру, Ступочок, Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика та Плещіївки; а також біля Русиного Яру, Полтавки, Володимирівки.

Українські та російські війська нещодавно просунулися в тактичній зоні Добропілля.

Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив про звільнення захисниками Вільного, контролювання Веселого та Грузького, а також утримання позицій поблизу Заповідного та Панківки.

Натомість опублікований 6 жовтня відеозапис з геолокацією свідчить про просування окупантів у центральній частині Панківки. Машовець заявив, що загарбники також захопили Нове Шахове та Дорожнє, а також утримують позиції в Іванівці.

Російська армія просунулася на Покровському напрямку.

За даними Машовця, противник міг захопити Красний Лиман та окупував Новоекономічне, що на північний схід від Покровська.

Ворог продовжив наступати на Новопавлівському напрямку, але безрезультатно.

Протягом 5 і 6 жовтня противник атакував у напрямку самої Новопавлівки; на південний схід – поблизу Горіхового; на південь – поблизу Філії та Ялти; та на південний захід – поблизу Зеленого Гаю.

Українські війська нещодавно утримали позиції або просунулися в напрямку Великомихайлівки.

Опубліковані 5 жовтня геолокаційні кадри підтвердили утримання позицій або просування захисників на північ від Степового, що на південь від Великомихайлівки – території, яку російські джерела раніше оголошували окупованою.

Загарбники штурмували на сході та в західному напрямку Запорізької області, але не досягли підтверджених успіхів.

Окупанти 5 і 6 жовтня атакували на північний схід від Гуляйполя поблизу Новогригорівки, Новоіванівки та Полтавки, а також у напрямку Успенівки. Операції тривали на захід від Оріхова – поблизу Степового, Степногорська та Плавней, а також на північний захід – поблизу Приморського

Росіяни продовжували обмежені наземні атаки в напрямку Херсона, але не просунулися вперед.

Ворожі війська атакували в напрямку Херсона, зокрема на схід від міста – поблизу Антонівського мосту.

