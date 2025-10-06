Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень, з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво "Чекаю, що він знову приїде": відверта розмова з нареченою Віталія Карвацького – "Туриста"

Динаміка бойових дій на фронті

Минулий тиждень на фронті відзначився перемінною активністю ворога на різних ділянках. Кількість атак з боку росіян, за даними Генштабу ЗСУ, щодня коливалася від 155 до 231. При чому найбільше штурмів зафіксували у неділю, 5 жовтня.

Найбільш гарячими залишаються Новопавлівський та Покровський напрямки, на які припадає понад 48% усіх ворожих штурмів. Протягом минулого тижня росіяни на фронті атакували 1 229 разів. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 373 атаки;

Новопавлівський напрямок – 219 атак;

Торецький напрямок – 106 атак;

Лиманський напрямок – 98 атак;

Харківський напрямок – 80 атак;

Сумський напрямок – 65 атак;

Сіверський напрямок – 53 атаки;

Куп'янський напрямок – 32 атаки;

Гуляйпільський напрямок – 30 атак;

Придніпровський напрямок – 22 атаки;

Оріхівський напрямок – 20 атак;

Краматорський напрямок – 17 атак.

Загальна тенденція виглядає так – росіяни посилюють атаки на Харківському напрямку і зменшують на Куп'янському, але на останньому майже всі атаки відбуваються в районі Куп'янська.

Також зменшується кількість атак на Лиманському і Сіверському напрямках. Активність ворога продовжує спадати на Краматорському напрямку. Водночас росіяни посилюють свій тиск на лінії від Торецького до Новопавлівського напрямків, а також активізовуються в Запорізькій області.

Проте попри кількість російських атак, лінія фронту залишилися незмінною на Сумському, Харківському, Куп'янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Просування ворога на півночі Донеччини

На Лиманському та Сіверському напрямках ситуація все ще залишається складною, проте Сили оборони докладають максимум зусиль для стримування ворога. Проте все ж на окремих ділянках росіяни змогли просунутися.

Зокрема у селі Шандриголове на Лиманському напрямку. Також тривають бої в Середньому, Колодязях, біля Новоселівки, в Торському та Ямполі.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

На Сіверському напрямку на початку минулого тижня росіяни змогли просунутися в Серебрянському лісі неподалік села Дронівка. Однак надалі жодних просувань на ділянці не було.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Торецькому напрямку

Тривають важкі бої в районі міста Торецьк та на флангах. Однак попри те, що ворог посилює свій тиск на цій ділянці, Силам оборони вдається утримувати лінію зіткнення в стабільному стані.

Проте минулого тижня ворожим військам вдалося закріпитися у сірій зоні поблизу Диліївки. Ворожі атаки тривають по всій лінії Торецького напрямку.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни в оточенні біля Добропілля

Тим часом на Покровському напрямку тривають важкі бої, однак Сили оборони максимально ускладнюють там життя росіянам. Особливо не солодко ворогу на Добропільському виступі, який минулого тижня нашим воїнам вдалося "зрізати".

Сили оборони зачистили територію біля Золотого Колодязя і Нового Шахового та поблизу останнього перерізали Добропільський виступ, що означає, що ворог потрапив в оточення.

Водночас росіяни просунулися біля Полтавки. В районі Покровська лінія зіткнення залишилася незмінною.





Ситуація на Добропільському виступі / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Новопавлівському напрямку?

Ще один надзвичайно складний напрямок – Новопавлівський. Однак, здається, на цій ділянці є тенденція до стабілізації лінії фронту.

У Донецькій області на Новопавлівському напрямку лінія зіткнення не зазнала змін, основні бої тривають тут на Дніпропетровщині. Минулого тижня Сили оборони провели контратаку в районі сіл Соснівка, Хороше і зачистили ці села, а також вибили противника з Новоселівки та Январського.

Водночас росіяни окупували Березове та Калинівське, просунулися також біля Вербового і Тернового.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Запоріжжі

Протягом минулого тижня російські війська окупували два села у Запорізькій області – Новоіванівку та Ольгівське, а також продовжують штурмові дії в районах сіл Малинівка, Полтавка, Нововасилівка та Новогригорівка.





Ситуація в Запорізькій області / Карта DeepStateMAP

Майже щодня і щоночі росіяни завдають терористичних ударів по Україні. Тільки за минулий тиждень росіяни вдарили по об'єктах Укрзалізниці (зокрема, по поїзду в Шостці), об'єктах газової інфраструктури на Полтавщині та Харківщині, по енергетиці та інших цивільних об'єктах. Росія не має жодних намірів припиняти війну. Та як би важко не було, нашим воїнам на фронті важче, бо на них увесь тягар війни, і з нашою допомогою він може стати легшим. І тільки наші воїни є гарантією нашого спокою та миру. Тому ми повинні підтримувати їх усіма можливими способами. Саме для цього існує наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.