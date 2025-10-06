О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю, с 29 сентября по 5 октября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий на фронте

Прошедшая неделя на фронте отметилась переменной активностью врага на разных участках. Количество атак со стороны россиян, по данным Генштаба ВСУ, ежедневно колебалась от 155 до 231. Причем больше всего штурмов зафиксировали в воскресенье, 5 октября.

Наиболее горячими остаются Новопавловское и Покровское направления, на которые приходится более 48% всех вражеских штурмов. В течение прошлой недели россияне на фронте атаковали 1 229 раз. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 373 атаки;

Новопавловское направление – 219 атак;

Торецкое направление – 106 атак;

Лиманское направление – 98 атак;

Харьковское направление – 80 атак;

Сумское направление – 65 атак;

Северское направление – 53 атаки;

Купянское направление – 32 атаки;

Гуляйпольское направление – 30 атак;

Приднепровское направление – 22 атаки;

Ореховское направление – 20 атак;

Краматорское направление – 17 атак.

Общая тенденция выглядит так – россияне усиливают атаки на Харьковском направлении и уменьшают на Купянском, но на последнем почти все атаки происходят в районе Купянска.

Также уменьшается количество атак на Лиманском и Северском направлениях. Активность врага продолжает спадать на Краматорском направлении. В то же время россияне усиливают свое давление на линии от Торецкого до Новопавловского направлений, а также активизируются в Запорожской области.

Однако несмотря на количество российских атак, линия фронта остались неизменной на Сумском, Харьковском, Купянском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Продвижение врага на севере Донецкой области

На Лиманском и Северском направлениях ситуация все еще остается сложной, однако Силы обороны прилагают максимум усилий для сдерживания врага. Однако все же на отдельных участках россияне смогли продвинуться.

В частности в селе Шандриголово на Лиманском направлении. Также продолжаются бои в Среднем, Колодязях, возле Новоселовки, в Торском и Ямполе.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

На Северском направлении в начале прошлой недели россияне смогли продвинуться в Серебрянском лесу недалеко от села Дроновка. Однако в дальнейшем никаких продвижений на участке не было.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Торецком направлении

Продолжаются тяжелые бои в районе города Торецк и на флангах. Однако несмотря на то, что враг усиливает свое давление на этом участке, Силам обороны удается удерживать линию соприкосновения в стабильном состоянии.

Однако на прошлой неделе вражеским войскам удалось закрепиться в серой зоне вблизи Дилиевки. Вражеские атаки продолжаются по всей линии Торецкого направления.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне в окружении возле Доброполья

Тем временем на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, однако Силы обороны максимально усложняют там жизнь россиянам. Особенно несладко врагу на Добропольском выступе, который на прошлой неделе нашим воинам удалось "срезать".

Силы обороны зачистили территорию возле Золотого Колодца и Нового Шахматного и вблизи последнего перерезали Добропольский выступ, что означает, что враг попал в окружение.

В то же время россияне продвинулись возле Полтавки. В районе Покровска линия соприкосновения осталась неизменной.





Ситуация на Добропольском выступе / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Новопавловском направлении?

Еще одно чрезвычайно сложное направление – Новопавловское. Однако, кажется, на этом участке есть тенденция к стабилизации линии фронта.

В Донецкой области на Новопавловском направлении линия соприкосновения не претерпела изменений, основные бои продолжаются здесь на Днепропетровщине. На прошлой неделе Силы обороны провели контратаку в районе сел Сосновка, Хорошее и зачистили эти села, а также выбили противника из Новоселовки и Январского.

В то же время россияне оккупировали Березовое и Калиновское, продвинулись также возле Вербового и Тернового.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага на Запорожье

В течение прошлой недели российские войска оккупировали два села в Запорожской области – Новоивановку и Ольговское, а также продолжают штурмовые действия в районах сел Малиновка, Полтавка, Нововасильевка и Новогригорьевка.





Ситуация в Запорожской области / Карта DeepStateMAP

Почти ежедневно и каждую ночь россияне наносят террористические удары по Украине. Только за прошедшую неделю россияне ударили по объектам Укрзализныци (в частности, по поезду в Шостке), объектам газовой инфраструктуры на Полтавщине и Харьковщине, по энергетике и другим гражданским объектам. Россия не имеет никаких намерений прекращать войну. И как бы трудно ни было, нашим воинам на фронте тяжелее, потому что на них все бремя войны, и с нашей помощью он может стать легче. И только наши воины являются гарантией нашего спокойствия и мира. Поэтому мы должны поддерживать их всеми возможными способами. Именно для этого существует наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и просмотреть отчеты об уже переданной помощи.