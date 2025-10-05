В нем было так много любви к жизни, свободы и легкости. Ему покорялись самые высокие горы, перед ним одна за другой открывались дальние страны, и казалось, что в этом мире нет дорог, которые не под силу пройти Виталию Карвацкому. Но, к сожалению, одна из них все-таки стала для отважного воина и путешественника последней.

Жизнь Героя Украины Виталия Карвацкого с позывным "Турист" оборвалась 11 июня 2025 года на Харьковщине. В этот жаркий летний день он, как всегда, позвонил невесте, рассказал ей несколько смешных историй, в хорошем настроении собрал вещи и поехал на задание. Через несколько часов телефон Виталия Карвацкого замолчал навсегда.

Воспоминаниями о том страшном дне невеста военного София Олийнык поделилась с 24 Каналом в рамках проекта "Жизнь после потери". А также рассказала о том, что любил, чем жил и какие принципы исповедовал ее любимый.

"Больше всего не терпел несправедливость": каким был "Турист"?

Впервые София увидела Виталика во время поселения в общежитие от ЛНУ имени Ивана Франко, куда поступила на исторический факультет. Она услышала разговор двух парней, которые вели оживленную дискуссию на историческую тему. Девушка подумала, что они магистры, ведь знают очень много, поэтому впоследствии сильно удивилась, когда на парах увидела, что один из них – ее однокурсник Виталик.

Сложилось так, что уже в первый учебный день они вместе искали дорогу к главному корпусу университета. Проливной дождь, который тогда никак не утихал, и решение Виталика идти пешком – София до сих пор вспоминает с улыбкой и особым трепетом.

Я из Львовской области и не раз бывала во Львове, но у меня не было понимания, куда надо идти. А Виталик, который только приехал в город, сразу проявил свои лидерские качества. Он посмотрел в карты, проложил маршрут и повел нас за собой,

– вспомнила девушка.

Было сразу понятно, что парень очень умный, имеет логическое и пространственное мышление, умеет организовать людей. Со временем первое впечатление только подтверждалось. Об этом говорили друзья в компаниях, а впоследствии и собратья в армии.



"Турист" с друзьями / Фото предоставлено 24 Каналу

Виталий был человеком, открытым к миру и чему-то новому. Он всегда шел по зову сердца, у него было множество хобби и врожденный интерес ко всему вокруг. Это подтверждают его увлечения, которые даже трудно перечислить.

За свои 25 лет он посетил 30 стран. Это не были классические поездки с забронированным жильем и продуманным маршрутом. Парень легко находил общий язык с людьми, быстро принимал решения, путешествовал автостопом. Ночевал в пещерах Каппадокии, жил у местных в Турции, а по дороге назад мог посетить Ирак, ведь хотел посмотреть, что там происходит.



Виталий Карвацкий во время путешествий / Фото предоставлено 24 Каналу

Новые хобби у "Туриста" появились очень быстро. Он попробовал вкусный коктейль и решил научиться их готовить, хотел почувствовать себя в контексте исторических событий – занялся исторической реконструкцией. А еще обладал активной общественной позицией: участвовал в мероприятиях чествования воинов УПА, выходил на протесты к российскому консульству во Львове, мотивировал к этому других студентов.

Нетерпение к несправедливости было у него всегда. Оно никуда не исчезло с возрастом, не прошел юношеский максимализм. Абсолютно нет. Виталик был тем человеком, который приходил ко всем и говорил, что случилось какое-то событие, нужно действовать,

– рассказала его невеста.

Он не боялся дискутировать с преподавателями, не соглашаться с мнением других. Сказать правду было для него легко, поэтому Виталий никогда этого не боялся, имел обостренное чувство справедливости.

Когда-то он нарисовал шины, которые горят, и добавил надпись "Вечный революционер". Впоследствии этот рисунок стал его татуировкой. София признается, что эти слова очень подходят Виталику и лучше всего описывают его как человека.

"Постоянно рвался в бой": о начале войны

Зимой 2022 года в окружении Софии и Виталия все обсуждали, может ли Россия пойти в полномасштабное наступление. Большинство друзей сохраняли оптимизм, Виталик также пытался обо всем говорить с юмором, но было понятно, что в случае опасности он пойдет защищать свою страну.

В первый день вторжения даже не хватало времени о чем-то думать. Виталик проснулся, взял рюкзак, который собрал еще до того, и пошел в военкомат. Он четко знал, что должен делать, поэтому несмотря на общее непонимание, – действовал без страха и сомнений.

Сначала его, как и остальных молодых студентов, не хотели брать в армию. Виталик уговаривал работников военкомата, говорил, что не вернется домой. Впоследствии его все-таки зачислили в ряды 125 бригады ТрО.

Сначала, когда продолжалось обучение и слаживание, бригада дислоцировалась во Львове. Далее на Закарпатье и Волыни. Все это время Виталик постоянно говорил, что хочет воевать, рвался в бой, не мог сидеть в тылу,

– добавила София.

Уже в августе 2022 года подразделение отправилось в Донецкую область. О боевых действиях "Турист" почти не рассказывал. Он пытался подбодрить своих близких, делился только интересными историями и ничего не говорил об опасности, которая постоянно подстерегала рядом.

"Говорил, что очень хочет жить": как получил первое ранение?

За время службы военный не раз попадал в страшные ситуации, но даже о них рассказывал с юмором. В октябре 2022 года Виталия ранили в стрелковом бою. Вышло так, что российские и украинские войска были вынуждены отойти с этой территории.

Виталий остался лежать один в серой зоне с ранением в легкое. Он оказал себе первую помощь и общался по рации с побратимами. Впоследствии Софии рассказали, что в тот день он просил, чтобы его забрали, говорил, что очень хочет жить…

Через некоторое время ребята смогли за ним вернуться. К счастью, там был их врач Александр Коберник "Док". Он промыл рану Виталика, оказал всю необходимую помощь и тогда его повезли в госпиталь.

Важно! Боевой медик 125-й бригады ТрО Александр Коберник погиб через несколько дней после ранения Виталия Карвацкого. В гражданской жизни он работал учителем. У него была жена и трое детей. Для его побратимов это стало большой потерей. О нем отзывались как о высокоинтеллектуальном и глубоком человеке, называли "глыбой любви в ее христианском смысле".

Пулю, которую вытащили из легкого Виталия, его побратим превратил в кулон. Военный носил его, считал своим оберегом.

После ранения и короткого отпуска "Турист" снова вернулся на фронт. Он начал летать на дронах, проходил обучение. Это дело удавалось ему очень хорошо. Как-то он позвонил к невесте и сказал: "Соня, полеты на FPV – это лучшее, что я делал в своей жизни".



"Турист" работал с дронами / Фото предоставлено 24 Каналу

Добровольно перевелся в пехоту и уничтожил более 600 оккупантов

Со временем Виталий начал говорить о переводе в другую бригаду. Одной из ключевых причин стала история с волонтерским авто. По словам Карвацкого, его взорвал тогдашний комбат Андрей Селехман. "Турист" опубликовал видео с горящим автомобилем и рассказал, что комбат бросил гранату в машину, которую привезли волонтеры, ведь ему не понравилось, что бойцы ездили на ней в Лиман за бензином для генераторов.

Впоследствии побратим рассказал, что Виталику было легко сказать правду. Он не сомневался в своем решении. Но важно, что эта легкость никогда не была безответственностью,

– подчеркнула София.

Именно это событие во многом повлияло на его решение сменить бригаду. Поэтому в январе 2024 года он стал военнослужащим 3 ОШБр. Работал на дронах и очень хорошо себя проявил.

Об этом периоде службы рассказывал с оптимизмом, берег, не хотел, чтобы София волновалась. Но впоследствии начал говорить об усталости от беспилотников, разочаровании от того, что некоторые из них не срабатывают и злости на то, что не может уничтожать врага так, как этого хочет.

Поэтому решил переводиться в пехоту, говорил, что там "отдохнет головой". Очень хотел понять, какова служба пехотинца в 2024 году и сравнить ее с 2022 годом.

Я не знаю, что здесь комментировать. Это был Виталик. Когда он сказал мне, что идет в пехоту – я думала, что этого не переживу. Но я никогда не пыталась его отговорить. Он был очень принципиальный, упрямый и если принял какое-то решение, то его не менял. И, конечно, я понимала, по каким причинам он это делает,

– вспомнила София.

В целом за время службы Виталий Карвацкий уничтожил более 600 оккупантов и десятки единиц техники. Пережил еще одно сложное ранение после которого думал, что не выживет, поэтому прислал невесте прощальное сообщение. Однако на этом никогда не акцентировал, даже сообщение успел удалить, как только понял, что его спасут.



София Олийнык рассказала о своем женихе / Фото Назара Лазура для 24 Канала

После второго ранения "Турист" отправился на фронт. Сказал, что там не хватает людей, поэтому даже не думал о переводе или более длинном отпуске. Когда смог позвонить Софии из госпиталя, то говорил обо всем с юмором, оптимизмом, шутил, что теперь немного отдохнет.

Для него важнее была не опасность, которую пережил, а то, что он выжил. Поэтому несмотря на все, сохранял оптимизм, а каждый его шаг и каждое решение излучало легкость и любовь к жизни.

"У меня всегда была мысль, что с Виталиком ничего не может произойти, что он счастливчик. Во время путешествий он был в таких местах, что я всегда думала – если он вернулся оттуда, то точно все переживет", – добавила София.

"Проживи эту жизнь классно": день гибели

Сквозь слезы София говорит, что Виталик не собирался умирать. Конечно, как и каждый военный понимал, что что-то может произойти. Поэтому во время одного короткого разговора попросил девушку "прожить эту жизнь классно".

Я сидела и думала, как мне сейчас не заплакать, потому что не понимала, как жизнь может быть классной без него,

– сказала София.

В июне 2025 года подразделение Виталия воевало на Харьковщине. Перед выездом на одно из заданий он, как всегда, позвонил невесте. Это был стандартный разговор о фильмах, совместном отпуске, планах на лето.

"Я четко помню, как он сказал, что отпуска может не быть, но в конце добавил: "Скоро увидимся". Я подумала, что, наверное, это мне удастся к нему приехать", – вспомнила девушка.

Весь день 10 июня Виталий был в очень хорошем настроении. Он собирался на выезд, незадолго до этого стал командиром экипажа. Перед тем как отправиться на задание еще раз написал Софии.



Виталий Карвацкий с невестой / Фото предоставлено 24 Каналу

Когда утром девушка проснулась, то поняла, что ее сообщение не прочитано, а в сети Виталика не было.

Я подумала, что, возможно, когда они приехали, была его очередь спать. Потом снова написала ему, скинула фото и пошла работать. В течение дня постоянно проверяла, был ли он в сети,

– рассказала София.

За годы службы девушка научилась сразу не паниковать, не настраивать себя на плохое. Ведь не раз случалось, что Виталика не было онлайн из-за проблем со связью. Этим она успокаивала себя еще несколько часов.

"А потом я начала писать побратимам, спрашивала у всех, где Виталик. Тогда мне позвонил его командир и все рассказал... Насколько я знаю, дрон попал в их машину еще когда они ехали на выезд", – сказала девушка.

"Представляли, что он спасся": как переживает потерю?

В первые дни София и ее друзья придумали историю о том, что Виталик якобы смог спастись из машины и еще вернется. Зная, какие интересные истории с ним всегда случались, – это было легко представить. К тому же факт гибели воина сначала должна была подтвердить экспертиза.

Я не скажу, что мы действительно поверили в эту историю (о спасении из машины, – 24 Канал), но нам было легче так думать. Я вспоминала случаи, когда военные попадают в плен. Знала, что Виталик никогда этого не хотел, но у людей, которые ждут кого-то из плена, по крайней мере еще есть надежда. А у меня уже все…

– сказала София.

Вспоминая эти дни, девушка говорит, что больше всего ее поддержали друзья. Они сразу приехали к ней и были рядом, помогали решить юридические вопросы, забрали из пустой квартиры, а потом приезжали и сидели рядом, чтобы ей не было страшно. Даже кормили, ведь она вообще не могла есть.

Первое время казалось, что работа, все будничные дела больше не имеют никакого смысла. Но были вещи, которые все равно надо было делать. Они и держали Софию на плаву.



Прощание с "Туристом" / Фото из открытых источников

Даже сейчас мысль о том, что Виталий погиб, только в определенные моменты "врезается" в голову. Наверное, это защитная реакция, но в большинстве случаев София до сих пор думает, что жених когда-нибудь приедет, разберет свои вещи, откроет подаренную книгу.

"В первые дни я просто не могла произнести вместе "Виталик погиб". Я разделяла это предложение на разные слова, или просто молчала, ждала пока кто-то скажет их вместо меня", – вспомнила девушка.

"Ранило, когда говорили, что я молодец": как не стоит поддерживать?

София говорит, что ей очень повезло с окружением, ведь близкие не говорили ей неуместных слов. Впрочем, мир – это значительно более широкое понятие и там случается разное. Например, девушку ранило, когда люди говорили, что она молодец, что они бы так не смогли.

Возможно, кого-то это поддерживает, но для меня это звучит, будто я недостаточно горюю. То есть этот человек так бы не смог, а мне удается,

– отметила София.

Есть немало идей, которые она хочет реализовать в память о Виталике, поэтому не может позволить себе просто сесть дома, сложа руки. К сожалению, многие этого не осознают, думает, что о потере якобы сразу забыли.

"Как-то мы с другом были на Марсовом поле, сидели у могилы Виталика. К нам подошел незнакомый мужчина. Сначала спросил, кто здесь похоронен, а потом о том, женат ли мой друг. Мы вообще не знали, что ответить, но он продолжал. Говорил, что это жизнь, что можно попросить руки девушки у погибшего товарища... Я просто не знаю, как на такое реагировать", – поделилась София.



София хранит память о Виталии / Фото Назара Лазура для 24 Канала

Кроме этого, приходилось сталкиваться со словами о том, что со временем боль якобы становится меньше. Люди не понимают, что иногда через несколько месяцев после гибели может стать даже хуже, чем было в начале. Ведь адреналин проходит, появляется осознание потери, понимание того, что близкий человек больше никогда не вернется.

Порой София может спокойно говорить с кем-то о концертах, фестивале. А в другой раз расплачется, когда кто-то начнет обсуждать свадьбу. Ведь понимает, что у них с Виталиком этого момента уже никогда не будет.

"Когда слушаю эти разговоры, у меня просто нет ресурса, чтобы сказать, что это не окей. Я понимаю, что людям надо жить свою жизнь, но в первое время от этого было очень тяжело. Наверное, лучшее и худшее, что есть в жизни, – это то, что она всегда продолжается", – добавила София.



София рассказала, как переживает потерю / Фото Назара Лазура для 24 Канала

"Не было задания, от которого он бы отказался": воспоминания побратимов

Гибель Виталия Карвацкого больно ударила не только по его невесте, близким друзьям. Она ранила сердца побратимов, для которых "Турист" был образцом для подражания. Все они в один голос говорят, что имели честь воевать с ним бок о бок.

"Среди всего пестрого люда он выделялся: слишком молодой, слишком интеллигентный, слишком светлый. И, пожалуй, самый маленький среди нас. Но впоследствии выяснилось, что и самый сильный. Во время тревог мы прятались в подвале нашего ППД. Без связи, без интернета – коротали время в разговорах. Он рассказывал о путешествиях автостопом, о Ближнем Востоке, о приключениях, которые сам искал и в которые постоянно попадал", – рассказал о Виталии побратим Андрей Левицкий "Мольфар".



Виталий Карвацкий во время службы / Фото предоставлено 24 Каналу

Его лучший друг и побратим Иван Пельчер "Фрог" заметил, что именно Виталик мотивировал его к изменениям, научил видеть красоту путешествий, поощрил больше читать, а впоследствии, по примеру "Туриста", он присоединился к армии.

"Фрог" вспомнил, как Виталик попросил его поставить на карте Украины 4 точки, где он дальше всего был. Квадрат получился слишком маленьким, потому что парень не имел привычки путешествовать, не видел в этом никакого смысла. Тогда Виталик отметил, что наш мир – это дом, в котором ты живешь, и просидеть всю жизнь в одной комнате глупо.

На следующий день я уже был в поезде. После этого начал видеть в нем морального авторитета и брата. Далее захотел присоединиться к войску. Я счастлив, что он увидел это еще при жизни,

– добавил "Фрог".

Еще один друг Виталия – Тарас – говорит о нем, как об исключительном человеке. Вспоминает, что он был волевым, принципиальным и очень умным.

"Виталик был готов сделать все ради своих друзей, идей и принципов. Дух авантюризма, приключений и самопознания всегда побуждали его отправиться в путешествие в разные уголки мира. Для меня друг "Турист" пошел в свое самое длинное путешествие...", – сказал он.



"Турист "во время службы / Фото предоставлено 24 Каналу

Побратим "Азот" познакомился с Виталием в начале Авдеевской операции. Говорит, что увидел перед собой молодого, скромного и воспитанного парня с глубокими грустными глазами, который за короткое время стал одним из самых опытных пилотов.

"Он убил много врагов, некоторых в прямом контакте. Не было задания, от которого "Турист" бы отказался. В любом месте, в любое время готов прийти на помощь товарищам. Мы все уважали его как специалиста, как солдата, как воина. Он был примером для нас. Пилот, командир группы. То, как он убивал – это искусство. Он отвечал за свои слова и всегда доводил дело до конца", – сказал Азот.

"Мы не могли произнести ни одного слова": как узнали о награждении Героем Украины?

После гибели Виталия многие интересовались, будет ли София создавать петицию для предоставления жениху высшего государственного звания. Девушка говорит, что даже о таком не думала, потому что знала, что Виталику это не понравится, он никогда бы не хотел просить для себя какой-то награды.

Помню, я сидела вместе с подругой на балконе. Было очень облачно, собирался дождь. Мы просто говорили, ничего не ждали, и вдруг кто-то прислал мне сообщение о звании,

– рассказала София.

Тогда они включили обращение президента, понимали, что где-то должны об этом объявить. Но когда услышали как после слов о награждении, Владимир Зеленский сделал паузу и добавил слово "посмертно" – долго не могли прийти в себя.

София сидела вместе с подругой и просто молчала, потому что вместе с наградой пришла страшная боль, что Виталик не получил свое звание лично.

"Я очень им горжусь, это признание его заслуг, но для родственников погибших оно отнюдь не уменьшает боль", – отметила София.



София стремится, чтобы память о Виталии жила / Фото Назара Лазура для 24 Канала

Он был свободен жить эту жизнь: о том, что осталось после

Сегодня самый большой страх Софии – увидеть, что жертва ее любимого забыта. Поэтому она делает все для того, чтобы сохранить память о Виталике.

Например, он создал стикер, который клеил в своих путешествиях. Сегодня его распространяют между людьми. Каждый может брать стикер с собой в путешествия как символ того, что Виталик и дальше путешествует.

"А второе – это патч. В 2023 году он много летал над Кременной, Серебрянским лесничеством, и очень хотел создать патч, посвященный пилотам, которые были с ним. Однажды вечером Виталик сам его нарисовал в специальной программе", – сказала София.

Патч, который создал "Турист" / Фото предоставлено 24 Каналу

После войны Виталий Карвацкий мечтал поехать в очередную поездку. Также горел идеей стать инструктором в НАТО, ведь это было идеальным сочетанием путешествий и военного дела.

В последнем отпуске много говорил о том, что хочется хотя бы немного нормальной жизни, чтобы проснуться дома и пойти на работу, а вечером вернуться.

Он писал в твиттере, что свой 22-й день рождения встретил в путешествии, 23 года в госпитале с ранением, 24 и 25 на позиции. А тогда добавил, что 26 надеется встретить во Львове, дома, со своими. Это же надо было так сказать…

– заметила София.

Сегодня ее миссия в том, чтобы продолжать добрые дела своего любимого. Она отмечает, что война забрала у нас людей, у которых было большое будущее, которые делали очень важные вещи. Теперь хотя бы часть их работы должны выполнить мы с вами.



"Турист" погиб 11 июня / Фото предоставлено 24 Каналу

Гибель жениха не является для Софии свершившимся фактом. Она ходит к нему на могилу, но до сих пор чувствует его присутствие, он остается весомой частью ее жизни. Девушка мечтает взять на себя хотя бы часть тех черт, которые имел Виталий.

У него была такая легкость ко всему. Виталику всегда было просто сказать то, что думает, спросить все, что интересует. Он никогда не колебался. Был свободен жить эту жизнь,

– добавила София.

Как-то Виталий Карвацкий написал, что самое ценное для него – это воспоминания о путешествиях, людях, которых он встречал, и местах, которые увидел. 11 июня 2025 года он отправился в свое самое длинное путешествие по местам, в которых еще точно никогда не был. Видимо, для заядлого путешественника и отважного воина наши земные просторы оказались слишком малы...