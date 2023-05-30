Военный опубликовал видео с пылающего авто

Военный Виталий Карвацкий опубликовал видео, на котором горит автомобиль. Голос за кадром говорит, что комбат Андрей Селехман взорвал автомобиль, потому что военные поехали в Лиман за бензином, необходимым для генераторов.

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Комбат хочет и въехать машину гранатой. Потому что ребята поехали в СЗЧ (самовольное оставление части – 24 Канал). Хотя на самом деле они уехали на почту,

– говорится в сообщении.

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Военному угрожают

Впоследствии Карвацкий заявил, что его вызывают к комбату и "вешают на него дела". Он подчеркнул, что командование пытается прикрыть "ж*пы", а из солдата делают "козла отпущения".

В следующем видео Карвацкий сообщил: ему угрожают и требуют опубликовать видео с извинениями. В то же время, военный не собирается отступать от своих слов. Он отмечает, что авто сжег именно комбат. Хотя официальная версия – другая.

Ситуация приобрела резонанс

Видео получило огласку в соцсетях. Когда Карвацкий в очередной раз вышел на связь, он сообщил, что ему вернули телефон.

Виталий Карвацкий вышел на связь: смотрите видео

"Событие получило огласку, и не замеченным для Киева не осталось. Сегодня приехали представители контрразведки, управления бригады, представители управления Сил ТрО для того, чтобы разобраться в ситуации", – говорится в сообщении.

Кроме того, защитник подчеркнул, что стоит не бояться и бороться с несправедливостью и злом.

Заметьте! В Региональном управлении Сил территориальной обороны "Запад" заявили, что по факту поджога автомобиля начали служебное расследование Кроме того, расследование проводит контрразведка СБУ.

Редакция 24 Канала пытается связаться с СБУ, чтобы получить комментарий.

Что говорит Маси Наем

Правозащитник Маси Найем заявил, что будет защищать Карвацкого. По словам юриста, командир бригады на словах выступил за то, что Виталий прав.

"Только что говорил с ним (Карвацким – 24 Канал). Вызвали к комбату, там было ВСП. Он не является свидетелем. РВП были свидетелями, но ребята отказываются от своих показаний. Контрразведка проверила их телефоны и там установили, что комбат все же взорвал" , – подчеркнул Найем.

Он подчеркнул, что военный уже написал объяснение.

Скандал в Ивано-Франковске

Недавно скандал разразился в Ивано-Франковске. В сети опубликовали видео, как офицер издевается над солдатом-срочником. ДБР начало расследование. Впоследствии офицеру сообщили о подозрении. Кроме того, зафиксировали еще два факта применения силы против солдат.