Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Яка ситуація з енергетикою на Донеччині?

Як уточнили в ООН, через обстріли впродовж останніх днів без світла у регіоні уже тисячі людей.

Філашкін повідомив, що енергетики намагаються відновити електропостачання.

Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!

– написав він.

Зверніть увагу! Для евакуації дзвоніть за телефонами: 0800500121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614.

Росія тероризує енергетику України