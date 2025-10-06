Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Какова ситуация с энергетикой в Донецкой области?

Как уточнили в ООН, из-за обстрелов в течение последних дней без света в регионе уже тысячи людей.

Филашкин сообщил, что энергетики пытаются восстановить электроснабжение.

Враг стремится сделать жизнь в Донецкой области как можно сложнее – и будет продолжать это делать, особенно в зимний период. Призываю всех гражданских: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!

– написал он.

Обратите внимание! Для эвакуации звоните по телефонам: 0800500121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Для тяжелобольных и людей с инвалидностью: 0800332614.

